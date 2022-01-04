كيكة صحية دون سكر

كيكة صحية تحافظ على حميتك الغذائية دون إضافة سكر (الإنترنت)

تعرفي معنا على طريقة تحضير كيكة صحية تحافظ على حميتك الغذائية دون إضافة سكر.

تعرفي على طريقة تحضيرها وأعديها بنفسك في خطوات بسيطة وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

- 1/2 كوب زيت

- 1/2 كوب حليب

- 2/3 كوب سكر فركتوز

- 2 بيضة

- ملعقة صغيرة فانيليا

- رشة ملح

- نصف كوب دقيق أسمر

- 1/2 كوب شوفان مجروش

- 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

- ملعقة صغيرة بيكنغ صودا

- ملعقة كبيرة قرفة

- فواكه مشكلة (حسب الرغبة)

طريقة التحضير

- في وعاء الخفق اخلطي البيض والفانيليا والسكر والحليب والزيت والقرفة ورشة الملح جيدًا بالمضرب ثم أضيفي الشوفان.

- اخلطي الدقيق مع البيكنغ صودا والبيكنغ بودر وأضيفيه للخليط السابق، مع التقليب الجيد حتى تختلط المقادير.

- ادهني قالب الكيك بقليل من الزيت ورشة طحين ثم اخبزي في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة مع الملاحظة واختبري النضج بعود خشبي.

- يمكنك تزيينها بالفواكه وتصبح جاهزة للتقديم.