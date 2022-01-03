فطيرة السوفليه

فطيرة السوفليه اليابانية.. أقراص دائرية تشبه البان كيك ولكن ارتفاعها أعلى (الإنترنت)

فطيرة السوفليه اليابانية هي عبارة عن أقراص دائرية تشبه البان كيك ولكن ارتفاعها أعلى وتقدم الفطيرة مع العسل.

تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

- بيضتان (نفصل البياض عن الصفار)

- ظرف فانيليا

- 2 ملعقة حليب سائل

- 3 ملاعق وسط طحين

- نصف ملعقة بيكينغ باودر

- 2 ملعقة سكر

- للتزيين عسل وأي نوع فواكه

طريقة التحضير

- أولاً نخفق الصفار ونضيف عليه الفانيليا والحليب ونخفق حتى تمتزج جيداً.

- ثم نضيف فوقها الطحين مخلوطا مع البيكينغ باودر ونخفق حتى تمتزج المكونات تماماً.

- نخفق البياض حتى يتضاعف حجمه ويصبح لونه أبيض ثم نضيف عليه السكر ونخفق حتى يصبح القوام كريمياً.

- بعدها نضيف خليط البياض بالتدريج فوق خليط الصفار ونخفق حتى نحصل على قوام سائل ثخين.

نحمي المقلاة ونضع فيها قطرات ماء وباستخدام الملعقة تشكل قطع على هيئة دوائر ونغطي المقلاة حتى تنضج.

- بعد أن يتحمر الوجه الأول نقلبها على الوجه الآخر لتتحمر، بهذه الطريقة حتى تنتهي كل الكمية.

نقدم فطائر السوفليه في طبق التقديم ونسكب على وجهها العسل وبجانبها قطع الفاكهة حسب الرغبة.

