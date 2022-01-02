طاجين مغربي باللحم

طاجين مغربي باللحم في خطوات سهلة (الإنترنت)

إليك طريقة عمل طاجين مغربي باللحم في خطوات سهلة وبسيطة جدا، وإن كنت تنتظرين ضيوفا خلال فترة الغداء أو العشاء فلا بُد أن تحضري طبق الطاجين باللحم، حسب « طيب طبخة».

المكونات

- كيلوغرام لحم ضأن

- ملح

- ملعقة صغيرة فلفل أسود

- ملعقة صغيرة بابريكا

- ملعقتان كبيرتان زنجبيل مطحون

- بطاطا - مقطعة إلى شرائح 6

- ثلثا كوب زيت نباتي

- رزمة كزبرة مفرومة

- كوبان بازيلاء

- 3 ثمرات جزر مقطعة إلى شرائح

- 4 ثمرات بصل مقطع إلى شرائح

- ماء - ثلث كوب

- ثوم مفروم 6 فصوص

- فلفل حار

طريقة التحضير

في طاجين، ضعي البصل واللحم ثم وزعي نصف كمية الكزبرة.

زيدي البازيلاء ثم الجزر ثم البطاطا.

زيدي الكمية المتبقية من الكزبرة على وجه الطاجن.

في وعاء صغير الحجم، أخلطي الزيت، الماء والثوم ونكهي بالملح، الفلفل الأسود، البابريكا والزنجبيل.

أسكبي خليط الزيت على وجه الطاجين ثم زيدي الفلفل الحار.

أدخلي الطاجين إلى فرن محمى مسبقًا على حرارة 200 درجة مئوية لحوالي 45 دقيقة حتى تنضج قطع اللحم.