حساء الطماطم لمقاومة برد الشتاء

حساء الطماطم (الإنترنت)

إليك طريقة عمل حساء الطماطم الذي سيمنحك وعائلتك الدفء في هذا البرد، وهي صحية ولذيذة، حسب «سوبر ماما».

المقادير:

- 2 ثمرة بصل

- 2 ثمرة فلفل رومي

- كيلو طماطم

- 4 فصوص ثوم

- روزماري

- فنجان زيت زيتون

- رشة ملح

- 2 كوب مرقة

- كوب كريمة