حساء الطماطم لمقاومة برد الشتاء

إليك طريقة عمل حساء الطماطم الذي سيمنحك وعائلتك الدفء في هذا البرد، وهي صحية ولذيذة، حسب «سوبر ماما».
المقادير:
- 2 ثمرة بصل
- 2 ثمرة فلفل رومي
- كيلو طماطم
- 4 فصوص ثوم
- روزماري
- فنجان زيت زيتون
- رشة ملح
- 2 كوب مرقة
- كوب كريمة
طريقة التحضير:
في صينية فرن، ضعي ورقة زبدة وعليها المكونات التالية: الطماطم والبصل والفلفل الرومي والثوم والروزماري، ثم صبي فوقها زيت الزيتون، ووزعي رشة ملح.
ضعي الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
قشري الطماطم بعد إخراج الصينية من الفرن وانقلي كل المكونات في حلة عميقة وضعي عليها المرقة.
استخدمي الهاند بليندر في مزج المكونات وصنع حساء الطماطم الرائعة.
الآن يمكنك إضافة اللمسة النهائية مع رشة ملح والكريمة واتركيها تغلي دقيقتين، وقدميها لأسرتك.. وصحتين.