حضري كب كيك رأس السنة 2022 في المنزل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 ديسمبر 2021, 02:30 مساء
الكب كيك هو صنف من الحلويات الغربية (أرشيفية: الإنترنت)

الكب كيك هو صنف من الحلويات الغربية الشائعة التحضير في معظم دول العالم. وأكثر ما يميز الكب كيك هي الكريمة المخفوقة التي تزينها والتي تتراوح بين كريمة بنكهة الفانيلا أو الشوكولاتة. تعرفي على طريقة عمل الكب كيك بمناسبة رأس السنة 2022، وفقًا لموقع «هي».

المكونات:
- 1 و ½ كوب دقيق
- 1 كوب زبدة
- 2 حبة بيض
- ¾ كوب سكر
- ½ كوب حليب
- 1 ملعقة صغيرة فانيلا سائلة
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
- 1 ملعقة صغيرة ملح

للتزيين:
- شوكولاتة مذابة
- شوكولاتة ملونة
- كريمة مخفوقة
- حبيبات شوكولاتة بيضاء وحمراء

طريقة التحضير:
في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي السكر والزبدة واخفقي جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا، ثم أضيفي البيض والفانيلا وأخفقي من جديد.
في وعاء، اخلطي الدقيقة البيكنج بودر والملح وأضيفيه إلى خليط البيض مع استمرار الخفق.
أضيفي الحليب واخفقي من جديد لحين الحصول على خليط سائل ومتجانس.
صبي خليط الكيك في قوالب كب كيك مبطنة بأكواب ورقية، واخبزيه في الفرن المحمي مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية إلى أن ينضج.
أخرجي الكب كيك من الفرن واتركيه جانبًا حتى يبرد تمامًا، ثم زينيه بالكريمة المخفوقة وكريمة الزبدة والحبيبات الملونة قبل التقديم.

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