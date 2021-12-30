حضري كب كيك رأس السنة 2022 في المنزل

الكب كيك هو صنف من الحلويات الغربية (أرشيفية: الإنترنت)

الكب كيك هو صنف من الحلويات الغربية الشائعة التحضير في معظم دول العالم. وأكثر ما يميز الكب كيك هي الكريمة المخفوقة التي تزينها والتي تتراوح بين كريمة بنكهة الفانيلا أو الشوكولاتة. تعرفي على طريقة عمل الكب كيك بمناسبة رأس السنة 2022، وفقًا لموقع «هي».

المكونات:

- 1 و ½ كوب دقيق

- 1 كوب زبدة

- 2 حبة بيض

- ¾ كوب سكر

- ½ كوب حليب

- 1 ملعقة صغيرة فانيلا سائلة

- 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

- 1 ملعقة صغيرة ملح

للتزيين :

- شوكولاتة مذابة

- شوكولاتة ملونة

- كريمة مخفوقة

- حبيبات شوكولاتة بيضاء وحمراء