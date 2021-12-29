محشي فلفل بالمفروم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 03:46 مساء
طريقة تحضير محشي الفلفل الشهي بحشوة الأرز واللحم المفروم (الإنترنت)

تعرفي معنا على طريقة تحضير محشي الفلفل الشهي بحشوة الأرز واللحم المفروم وأعديه في مطبخك واستمتعي بمذاقه وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
6 حبات فلفل ملون
500 غرام لحم مفروم
بصل مفروم
معجون طماطم
فلفل أسود
ملح
كزبرة
زيت
أرز
جبن بارميزان
صلصة طماطم
كوبان ماء

طريقة التحضير
- في مقلاة، حمّي الزيت وقلي البصل حتى يذبل ونكّهي بالفلفل الأسود والفلفل الحلو والملح.
- اتركي الخليط لـ5 دقائق ثمّ ضعي ملعقة كبيرة من معجون الطماطم والكزبرة والأرز المطبوخ ثم اخلطي المكونات جيدًا واطهي المزيج لدقائق.
- خذي حبات الفلفل وافرغيها من البذور ثمّ اغسليها احشي حبّات الفليفلة بخليط اللحم والأرز.
- أضيفي جبن البارميزان على وجه الفلفل ثم في صينية زجاجية، ضعي كمية كافية من صلصة الطماطم مع ملعقتين كبيرتين من معجون الطماطم فوق الصينية واسكبي الزيت والماء.
- وزعي حبات الفلفل في الصينية وأدخليها إلى فرن مُحمّى مُسبقًا على حرارة متوسطة واتركيها لتتحمر حوالي 15 دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.

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