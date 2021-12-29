فطيرة التمر بالقرفة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 11:30 صباحا
طريقة عمل فطيرة التمر والقرفة.. لتعديها في مطبخك بسهولة (الإنترنت)

إليك طريقة عمل فطيرة التمر والقرفة، لتعديها في مطبخك بسهولة كالمحترفات، وإليك الوصفة وفق «أطيب طبخة».

مكونات العجينة:
3 أكواب ونصف دقيق
ملعقتان صغيرتان خميرة
ربع كوب ماء دافئ
ثلاثة أرباع كوب حليب دافئ
بيض 1
ربع كوب زبدة لينة
ربع كوب سكر
نصف ملعقة صغيرة ملح
لتحضير الحشوة:
500 غرام تمر معجون
4 ملاعق كبيرة زبدة
ملعقة صغيرة قرفة

طريقة التحضير
- لتحضير الحشوة: ادعكي التمر مع الزبدة والقرفة حتى تحصلي على كرة.
- لتحضير العجينة: في وعاء، اخفقي البيض مع الحليب، الماء، السكر، الزبدة والخميرة.
- في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع الملح ثم أضيفي فوق المزيج المكونات السائلة.
- اخلطي المكونات بيديك لتحصلي على عجينة متماسكة.
- ادهنيها بالقليل من الزيت ثم غطيها واتركيها في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.
- حمي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.
- ادعكي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ومديها على شكل مستطيل بسماكة 1 سنتم.
- ضعي كرة التمر فوق العجينة ومديها على المستطيل مع تجنب الأطراف.
- لفي العجينة على شكل رول واقطعيها طولياً بواسطة السكين إلى قسمين.
- لفّي القسمين على بعضهما على شكل ضفيرة.
- لفّي الضفيرة على نفسها لتحصلي على فطيرة دائرية الشكل كما في الصورة.
- ضعيها في صينية فرن مغلفة بورق الزيدة واتركيها تتخمر مجدداً لحوالي 15 دقيقة.
- اخبزيها لحوالي 25 دقيقة حتى تنضج ويتحمر وجهها وتصبح جاهزة للتقديم.

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