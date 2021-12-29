فطيرة التمر بالقرفة

طريقة عمل فطيرة التمر والقرفة.. لتعديها في مطبخك بسهولة (الإنترنت)

إليك طريقة عمل فطيرة التمر والقرفة، لتعديها في مطبخك بسهولة كالمحترفات، وإليك الوصفة وفق «أطيب طبخة».

مكونات العجينة:

3 أكواب ونصف دقيق

ملعقتان صغيرتان خميرة

ربع كوب ماء دافئ

ثلاثة أرباع كوب حليب دافئ

بيض 1

ربع كوب زبدة لينة

ربع كوب سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

لتحضير الحشوة:

500 غرام تمر معجون

4 ملاعق كبيرة زبدة

ملعقة صغيرة قرفة

طريقة التحضير

- لتحضير الحشوة: ادعكي التمر مع الزبدة والقرفة حتى تحصلي على كرة.

- لتحضير العجينة: في وعاء، اخفقي البيض مع الحليب، الماء، السكر، الزبدة والخميرة.

- في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع الملح ثم أضيفي فوق المزيج المكونات السائلة.

- اخلطي المكونات بيديك لتحصلي على عجينة متماسكة.

- ادهنيها بالقليل من الزيت ثم غطيها واتركيها في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.

- حمي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

- ادعكي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ومديها على شكل مستطيل بسماكة 1 سنتم.

- ضعي كرة التمر فوق العجينة ومديها على المستطيل مع تجنب الأطراف.

- لفي العجينة على شكل رول واقطعيها طولياً بواسطة السكين إلى قسمين.

- لفّي القسمين على بعضهما على شكل ضفيرة.

- لفّي الضفيرة على نفسها لتحصلي على فطيرة دائرية الشكل كما في الصورة.

- ضعيها في صينية فرن مغلفة بورق الزيدة واتركيها تتخمر مجدداً لحوالي 15 دقيقة.

- اخبزيها لحوالي 25 دقيقة حتى تنضج ويتحمر وجهها وتصبح جاهزة للتقديم.