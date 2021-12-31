كباب حلة من المطبخ المصري

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 ديسمبر 2021, 10:01 صباحا
طريقة تحضير قطع اللحم بشكل شهي عن طريق طهيها كوجبة كباب حلة (الإنترنت)

نقدم إليكِ طريقة تحضير قطع اللحم بشكل شهي عن طريق طهيها كوجبة كباب حلة من المطبخ المصري.
تعرفي على الطريقة وطبقيها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كيلو لحم بقري مقطع مكعبات
4 ثمرات بصل مفروم
2 فص ثوم
2 كوب مرقة لحم
2 ملعقة كبيرة سمن
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة التحضير
- في وعاء متوسط الحجم، ضعي السمن واتركيه حتى يسخن ثم ضعي قطع اللحم وبعد أن يبدأ لونها في الاحمرار، ضعي البصل واستمري في التقليب وبعد تغير لونه أضيفي الثوم.
- قلبي المحتويات حتى تحمر قطع اللحم تمامًا. الآن حان وقت إضافة المرقة ثم اجعلي درجة الحرارة متوسطة.
- راقبي الوعاء من وقت لآخر حتى لا تجف المرقة تماما، وإن احتجت زيادتها أضيفي مرقة أو ماء ساخن.
- أضيفي الفلفل الأسود والملح حسب حاجتك، وانتظري حتى تمام نضج اللحم ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.
 

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