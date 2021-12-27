غريبة بالشوكولاتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 11:43 صباحا
غريبة بالكاكاو لعشاق الشوكولاتة.. جربيها معنا (الإنترنت)

غريبة بالكاكاو هي تغيير عن المعروف أن الغريبة دائمًا باللون الأبيض، لذا سنقدمها بالكاكاو لعشاق الشوكولاته بمكونات بسيطة وشكل شهي ومذاق ناعم وهش لا يقاوم.
تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كوب دقيق
كوب كاكاو
كوب سكر بودرة
ملعقة كبيرة نشاء
كوب سمنة مذابة
ظرف فانيليا
رشة ملح
بيضة
ملعقة صغيرة بيكينغ باودر

طريقة التحضير
- في الخفاقة نضع كلاً من السمنة والسكر ونخفقهما حتى يمتزجا جيداً .
- ثم نضيف البيضة والفانيليا ونخفق ثم نضيف الكاكاو والنشاء ورشة الملح والبيكينغ باودر .
- أخيرًا نضيف الدقيق ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.
- الآن نشكلها كرات متساوية ونضغط على كل كرة براحة اليد وباستخدام السكين نشكل على وجهها خطوط.
- ثم نرتب الأقراص في صينية على ورق زبدة وندخلهم الفرن لكي ينضجوا.
- وبعد أن نخرجهم نتركهم يبردوا وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«صدمة» أممية إثر تقارير عن مجزرة ضد مدنيين في بورما.. ومطالب بفتح تحقيق
دولى
تخريب رسم جداري لتكريم ضحايا 17 أكتوبر 1961 الجزائريين في باريس
دولى
الصين: تطهير «كامل» لمدينة شيآن وتعزز القيود على سكانها
دولى
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس 0 - 0 المحلة
رياضة محلية
الهلال يحقق ثلاث نقاط والاتحاد يعزز والصداقة ينتعش في الدوري الليبي
رياضة محلية
وفاة ديسموند توتو أحد رموز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا
دولى
«رويترز»: إصابة 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة
عربى
«فرانس برس»: «أوميكرون» يهدد بزعزعة أركان الاقتصاد العالمي
اقتصاد
«ليفربول» جاهز بعرض مالي لصلاح يتخطي كريستيانو في «مانشستر يونايتد»
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. الشط 0 - 1 الاتحاد
رياضة محلية
التربية والتعليم: 54.17% نسبة نجاح الدور الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي
ليبيا
الرئيس الروسي: الإساءة للنبي محمد ليست حرية تعبير
دولى
كاركاتير حليم - هدية «بابا نويل» للسياسيين في ليبيا
كاريكاتير
كاركاتير خيري - كرة الانتخابات!
كاريكاتير
بيان أوروبي - أميركي يطالب بانتخابات «فورية» لنقل السلطة في ليبيا
ليبيا
كيم كارداشيان تطالب بالرحمة لـ«قاتل عن طريق الخطأ»
ثقافة وفن
جسيمات دقيقة تقلق العلماء.. فما السر؟
علوم وتكنولوجيا
خيبة الأمل الانتخابية تخيم على إحياء الليبيين ذكرى الاستقلال
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عارض شائع لـ«أوميكرون» دون غيره من متحورات «كورونا»