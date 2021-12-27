غريبة بالشوكولاتة

غريبة بالكاكاو لعشاق الشوكولاتة.. جربيها معنا (الإنترنت)

غريبة بالكاكاو هي تغيير عن المعروف أن الغريبة دائمًا باللون الأبيض، لذا سنقدمها بالكاكاو لعشاق الشوكولاته بمكونات بسيطة وشكل شهي ومذاق ناعم وهش لا يقاوم.

تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوب دقيق

كوب كاكاو

كوب سكر بودرة

ملعقة كبيرة نشاء

كوب سمنة مذابة

ظرف فانيليا

رشة ملح

بيضة

ملعقة صغيرة بيكينغ باودر

طريقة التحضير

- في الخفاقة نضع كلاً من السمنة والسكر ونخفقهما حتى يمتزجا جيداً .

- ثم نضيف البيضة والفانيليا ونخفق ثم نضيف الكاكاو والنشاء ورشة الملح والبيكينغ باودر .

- أخيرًا نضيف الدقيق ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.

- الآن نشكلها كرات متساوية ونضغط على كل كرة براحة اليد وباستخدام السكين نشكل على وجهها خطوط.

- ثم نرتب الأقراص في صينية على ورق زبدة وندخلهم الفرن لكي ينضجوا.

- وبعد أن نخرجهم نتركهم يبردوا وتصبح جاهزة للتقديم.

