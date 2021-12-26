برغل بالسبانخ على الطريقة السورية

طريقة تحضير برغل بالسبانخ وصفة من التراث السوري.. مغذية وغنية بالحديد

مغمومة السبانخ أو برغل بالسبانخ وصفة من التراث السوري، وصفة مغذية وغنية بالحديد المفيد للجسم مكوناتها بسيطة وطريقة تحضيرها سهلة وسريعة، وهي لذيذة تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

10 باقات سبانخ مغسول ومفروم.

كوب برغل خشن.

3 أرباع كوب زيت زيتون.

ملعقة ونصف ملح.

ملعقة فلفل أحمر.

ملعقة كزبرة يابسة.

ملعقتا ثوم مهروس.

6 أكواب ماء مغلي.

طريقة التحضير

- في طنجرة نضع طبقة سبانخ وطبقة برغل، ثم طبقة سبانخ، ثم طبقة برغل، ثم نصب الماء المغلي فوقها.

نترك طبقات البرغل والسبانخ على نار هادئة حتى تذبل أوراق السبانخ جيدًا.

- بعدها نضع ملح وفلفل ونحركهم ونتركهم حتى تنضج حبة البرغل تمامًا.

- في مقلاة نضع زيت الزيتون والثوم والكزبرة اليابسة ونقلبها حتى يكتسب الثوم لونًا ذهبيًّا.

- نأخذ نصف كميتها ونصبها فوق السبانخ ونحركها جيدًا.

- وبعد أن تنضج المغمومة نصبها في طبق التقديم وعلى وجهها بقية الثوم والزيت والكزبرة وتصبح جاهزة للتقديم.