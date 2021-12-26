برغر بحشوة الجبن

إليك طريقة عمل برغر لحم محشي جبن.. لذيذ وشهي

تعرفي معنا على طريقة عمل برغر لحم محشي جبن، حسب «أطيب طبخة».

المكونات

لتحضير اللحم:

- جبن شيدر بحسب الرغبة

- لحم مفروم 500 غرام

- خردل ملعقة صغيرة

- كاتشب ملعقة صغيرة

- ملح ملعقة صغيرة

- فلفل أسود ملعقة صغيرة

- زيت نباتي ملعقة كبيرة

- زبدة ملعقة صغيرة

للتقديم:

- خبز برغر 3

- كاتشب بحسب الرغبة

- خردل بحسب الرغبة

- خس بحسب الرغبة

- طماطم بحسب الرغبة

طريقة التحضير

- قطعي جبن الشيدر إلى مكعبات متوسطة الحجم.

- ضعي في وعاء اللحم وأضيفي إليه الخردل، الكاتشب، الملح والفلفل الأسود. قلبي المكونات حتى تتداخل.

- خذي كمية من اللحم واحشها بقطعة من الجبن واحكمي إغلاقها.. أعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية.

- حمي الزبدة والزيت في مقلاة على حرارة متوسطة وأضيفي قطع البرغر. حمريها من الجهتين ثم غطي المقلاة واتركيها حتى ينضج اللحم تمامًا نحو 5 دقائق.

- ادهني الخبز بالكاتشب والخردل. أضيفي الخس، الطماطم وقطعة البرغر ثم قدمي الطبق لكل أفراد أسرتك.