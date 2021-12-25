برياني الجمبري

الأرز البرياني من أشهى المأكولات وأطيبها.. نقدم إليك اليوم طريقة تحضيرة مع الجمبري لتتعلمي الطريقة وتطبقيها في مطبخك بسهولة، وفقًا لموقع «فتافتيت».
المكونات
- كوب ونصف أرز بسمتي منظّف
- ملعقتان كبيرتان زيت زيتون
- بصل
- ثوم فص
- فلفل حار أخضر
- زنجبيل طازج
- 600 غرام جمبري منظّف
- 3 ملاعق كبيرة كاري معجون أحمر
- ملح ربع ملعقة صغيرة
- طماطم مقطّعة إلى شرائح رفيعة
- ربع ملعقة صغيرة كركم مطحون
- ورق غار
- 4 حبّات حبهان أخضر
- ربع ملعقة صغيرة زعفران خيوط
طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي، ضعي البصلة والثوم والفلفل الأخضر الحار والزنجبيل.
- اضربي المكونات حتى تصبح مفرومة فرمًا ناعمًا، اتركي المزيج جانبًا.
- في قدر على نار متوسطة حمّي الزيت جيدًا.
- أضيفي مزيج البصل المفروم وحرّكي حوالي 5 دقائق حتى يذبل.
- ضعي الجمبري وحرّكي لـ3 دقائق حتى يختفي اللون الزهريّ الفاتح.
- أضيفي معجون الكاري ونكّهي بالملح ثمّ اخلطي.
- ضعي بروية شرائح الطماطم وتابعي الخلط لبضع دقائق إضافيّة.
- اطفئي النار واتركي الخليط جانباً.
- حمّي الفرن على حرارة 190 درجة مئوية.
- في قدر جديد، اغلي الماء ثمّ أضيفي الأرز البسمتي.
- اطهي المزيج حوالي 10 دقائق أو حتى تنضج حبّات الأرز.
- عندما تجفّ ماء الأرز أضيفي إليه ورق الغار والحبهان والكركم والزعفران واخلطي.
- في صينية فرن أو طبق مقاوم للحرارة، ضعي طبقة من الأرز تليها طبقة من الجمبري حتى انتهاء الكمية على أن تكون الطبقة النهائية من الأرز.
- غطّي الصينية وادخليها إلى الفرن.
- اخبزي المزيج لـ15 دقيقة ثمّ قدّميه ساخنًا.