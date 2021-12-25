جلاش بالجبن والبسطرمة

نقدم إليك طريقة تحضير وجبة خفيفة وشهية وهي الجلاش بالبسطرمة والجبن لتعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
- لفه جلاش
- سمن أو زبد سايح
- فلفل أخضر رومي قطع صغيرة
- جبنة رومي مبشورة
- جبنة موتزاريلا
- بسطرمة قطع صغيرة
- بيضة
- نصف كوب حليب
- فلفل أسود
- ملح
خطوات التحضير
- ادهني ورقة جلاش بالسمنة السايحة ثم اخلطي الجبنة الرومي المبشورة مع الفلفل الرومي والجبنة الموتزاريلا والبسطرمة والقليل من الملح.
- ضعي الحشوة على ورقة الجلاش ولفيها أصابع ورصي أصابع الجلاش في بايركس مدهون زيت.
- اخفقي البيض مع الحليب والقليل من الفلفل الأسود وضيفيه للجلاش وأدخلي الجلاش الفرن حتى تمام النضج.