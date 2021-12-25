جلاش بالجبن والبسطرمة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 ديسمبر 2021, 12:44 مساء
طريقة تحضير وجبة خفيفة وشهية من الجلاش

نقدم إليك طريقة تحضير وجبة خفيفة وشهية وهي الجلاش بالبسطرمة والجبن لتعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
- لفه جلاش
- سمن أو زبد سايح
- فلفل أخضر رومي قطع صغيرة
- جبنة رومي مبشورة
- جبنة موتزاريلا
- بسطرمة قطع صغيرة
- بيضة
- نصف كوب حليب
- فلفل أسود
- ملح

خطوات التحضير
- ادهني ورقة جلاش بالسمنة السايحة ثم اخلطي الجبنة الرومي المبشورة مع الفلفل الرومي والجبنة الموتزاريلا والبسطرمة والقليل من الملح.
- ضعي الحشوة على ورقة الجلاش ولفيها أصابع ورصي أصابع الجلاش في بايركس مدهون زيت.
- اخفقي البيض مع الحليب والقليل من الفلفل الأسود وضيفيه للجلاش وأدخلي الجلاش الفرن حتى تمام النضج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعطل خدمات الإنترنت قبل احتجاجات مرتقبة في السودان
عربى
كاركاتير حليم - هدية «بابا نويل» للسياسيين في ليبيا
كاريكاتير
كاركاتير خيري - كرة الانتخابات!
كاريكاتير
بيان أوروبي - أميركي يطالب بانتخابات «فورية» لنقل السلطة في ليبيا
ليبيا
بوتين: أصبحت رئيسا بفضل سانتا كلوز
منوعات
كيم كارداشيان تطالب بالرحمة لـ«قاتل عن طريق الخطأ»
ثقافة وفن
ماني يزين قائمة السنغال لخوض كأس الأمم الأفريقية
رياضة عالمية
جسيمات دقيقة تقلق العلماء.. فما السر؟
علوم وتكنولوجيا
الصين تعاقب 30 مسؤولا في مدينة شيآن بسبب انتشار كورونا
دولى
بوفون: يوفنتوس فقد هويته بعد ضم رونالدو
رياضة عالمية
خيبة الأمل الانتخابية تخيم على إحياء الليبيين ذكرى الاستقلال
ليبيا
بسبب «الأويغور».. قانون أميركي يحظر استيراد المنتجات المصنوعة في شينجيانغ ...
دولى
أرقام من حصاد الأسبوع الخامس بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: كل الطرق تقود إلى تأجيل انتخابات 24 ديسمبر
ليبيا
البنك الدولي: تخصيص 37 مليون دولار لمعلمي المدارس الرسمية في لبنان
اقتصاد
في العدد 318: «خيبة 24 ديسمبر».. والكتاب يقود وزير التعليم للحبس
ليبيا
15 دولة غربية: الحكومة الروسية تدعم انتشار مرتزقة «فاغنر» في مالي
دولى
وليامز تحث على تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة تحظى ...
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: شباب ليبيون يدشنون رحلة الوحدة الوطنية