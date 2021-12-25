جلاش بالجبن والبسطرمة

طريقة تحضير وجبة خفيفة وشهية من الجلاش

نقدم إليك طريقة تحضير وجبة خفيفة وشهية وهي الجلاش بالبسطرمة والجبن لتعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

- لفه جلاش

- سمن أو زبد سايح

- فلفل أخضر رومي قطع صغيرة

- جبنة رومي مبشورة

- جبنة موتزاريلا

- بسطرمة قطع صغيرة

- بيضة

- نصف كوب حليب

- فلفل أسود

- ملح

خطوات التحضير

- ادهني ورقة جلاش بالسمنة السايحة ثم اخلطي الجبنة الرومي المبشورة مع الفلفل الرومي والجبنة الموتزاريلا والبسطرمة والقليل من الملح.

- ضعي الحشوة على ورقة الجلاش ولفيها أصابع ورصي أصابع الجلاش في بايركس مدهون زيت.

- اخفقي البيض مع الحليب والقليل من الفلفل الأسود وضيفيه للجلاش وأدخلي الجلاش الفرن حتى تمام النضج.