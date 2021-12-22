مسقعة بالمفروم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 03:50 مساء
إليك طريقة تحضير المسقعة مع اللحم المفروم وهي من الأكلات المصرية الشهية

المسقعة من الأكلات المصرية البسيطة والشهية فهي تعتمد بشكل أساسي على الباذنجان، ويُمكنكِ عملها بأكثر من طريقة، ونقدم لكِ اليوم طريقة سهلة لتقديمها تعرفي عليها معنا.

المكونات
باذنجان رومي.
فلفل أخضر رومي أو حار.
½ كيلو لحم مفروم.
ثوم مفروم.
عصير طماطم.
ملح.
فلفل.
بهارات.
بصلة كبيرة.

طريقة التحضير
- عليكِ بتقطيع الباذنجان لشرائح واقليه في الزيت حتى يتغير لونه للذهبي، ثُم صفّيه من الزيت وجففيه واتركيه جانبًا، اقلي الفلفل الأخضر أيضًا وصفّيه وضعيه بجانب الباذنجان ورشي عليهما القليل من الملح.
- أحضري إناء أو طاسة وشوحي البصلة مع ملعقة من الزبد، حتى تأخذ لونًا، ضعي اللحم على البصل وقلبيه وأضيفي الملح والفلفل والكمون وبهارات اللحم وقلبيه مرة أخرى، ثم اتركي اللحم حتى ينضج ولكن ليس كليّا، ثُم ضعيه جانبًا.
- جهّزي صلصة الطماطم، شوحي الثوم المفروم في الزيت ثُم أضيفي عصير الطماطم وسبكّيه، قومي بتسخين الفرن وجهزي صينية وضعي بها القليل من تسبيكة الصلصة ثم شرائح الباذنجان والفلفل. افردي طبقة اللحم على شرائح الباذنجان ثم رصي بقية شرائح الباذنجان واسكبي بقية صلصة الطماطم، وضعي الصينية في الفرن واتركيها حتى تنضج، وتصبح جاهزة للتقديم.

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