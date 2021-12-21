أكلات ليبية سريعة وشهية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 04:20 مساء
إليك 3 أكلات ليبية شهيرة وشهية وسهلة التحضير لتعديها في مطبخك بسهولة

نقدم إليك ثلاث أكلات ليبية شهيرة وشهية وسهلة التحضير، لتعديها في مطبخك بسهولة وتستمتعي بمذاقها الشهي مع عائلتك من صنع يديكِ.

جزيرة حارة
أكلة الجزيرة الحارة من الأطباق الليبية المعروفة والمشهورة، وهي من الأكلات الحارة التي تحتوي على التوابل كالشطة وبرش الموزاريلا اللذيذة.
تعرفي على طريقة تحضيرها معنا في خطوات بسيطة وفقًا لوقع «الطريقة».
المكونات
البهارات
ملح وفلفل أسود.
كاري وشطة.
ثوم وبصل بودرة.
٣ بيضات.
كعك مطحون.
زيت للقلي.
لتتبيل اللحم:
شرائح لحم.
ملح حسب الذوق.
رشة فلفل أسود.
رشة شطة.
لتحضير الخضار
٤ ثمرات بطاطا مقطعة كالقوارب ومسلوقة نصف سلقة.
بازلاء.
نصف كوب ذرة صفراء.
فلفل أحمر.
زيتون أسود مقطع.

للتزيين
كوب جبن موزاريلا.

طريقة التحضير
- نتبل شرائح اللحم بالملح والفلفل والشطة ثم نحمي زيت القلي ونقليها من الطرفين حتى تنضج.
- في وعاء نخفق البيض مع ملح وشطة وفلفل أسود وكاري وثوم وبصل بودرة ونبدأ بتغميس قوارب البطاطا المسلوقة بالبيض ثم بالكعك المطحون، ثم نقليها حتى تصبح مقرمشة وذهبية.
- نبدأ بوضع كل قارب بطاطا فوقه شريحة لحم ثم بازلاء وذرة وفليفلة حمراء مع رصها ثم جبن الموزاريلا وزيتون، وبعد أن ننهي كل الكمية نرتبها بصينية وندخلها الفرن للتحمير وليذوب الجبن.
نخرجها من الفرن وتصبح جاهزة للتقديم.

الطباهج
تعرّفي معنا على طريقة إعداد الطباهج، من الأكلات الليبية الشهيرة، وذلك من خلال هذه الوصفة السهلة، وفقًا لكتاب «ماء وملح» لمؤلفيه محمد ونجاة المغيربي، الصادر عن دار الفرجاني.
المكونات
4 حبات قريعة (بذنجان)
4 حبات كوسا
4 حبات بطاطا
6 رؤوس فلفل أخضر
4 فصوص ثوم
1 ملعقة معجون طماطم
نصف معلقة كراوية وكسبر
نصف كوب زيت
ربع معلقة بزار
ربع ملعقة فلفل أسود
ملح وفلفل أحمر

طريقة التحضير
- يُقشَّر الباذنجان والقريعة (الكوسا) والبطاطا ويُقطَّع حلقات ثم نضيف قليلًا من الملح، ثم نقلي كل واحدة على انفراد ثم يوضع بصحن التقديم.
الصلصة
- نصب الزيت بالطنجرة ونتركه حتى يسخن ثم نضيف إليه الثوم والطماطم بنوعيه بعد ضرب الطماطم بالخلاط ثم نضيف الكراوية والكزبرة والفلفل الأحمر والأسود والبزار ونتركه يغلي مع إضافة كمية من الماء من وقت لآخر بحيث لا تزيد على كوبين ولمدة تتراوح من ثلث إلى نصف الساعة، ثم نصب الصلصة على الباذنجان والقريعة والبطاطا والفلفل الأخضر ويقدم ساخنًا أو باردًا.

خبزة محشية
الخبزة المحشية من الأكلات الجانبية التي يمكن أن تقدّم بجانب الأكلة الرئيسية، ويمكن أن تكون وجبة إفطار أو عشاء مغذية ولذيذة ويمكنك حشوها بالتونة والجبن أو الدحي أو الخضراوات أو أي حشوة ترغبين بها، تعرفي على طريقة تحضيرها بسهولة، وفقا لصفحة «فتافيت ليبية» على «فيسبوك».
المكونات
كوب حليب
كوب زيت
ملعقة كبيرة خميرة
ربع ملعقة صغيرة ملح
كوب ماء دافئ
دقيق للعجن
ملعقة صغيرة سكر

طريقة التحضير
- توضع الخميرة في كوب الماء الدافئ وتترك قليلا حتى تخمر نحو عشر دقائق، يخلط كوب الحليب والزيت والسكر ونضيف له كوب الماء والخميرة وتعجن بالدقيق حتى نحصل على عجينة رطبة.
- تترك لتخمر لمدة ساعة، تشكل على هيئة دوائر صغيرة بحجم البيضة، وتحشى من الداخل بالتونة والجبن والزيتون أو أي شيء آخر تحبينه مثلا مفروم، تكور وتدهن بصفار بيضة أو حليب سائل من فوق وترش بالسمسم، تدخل فرن متوسط الحرارة حتى يصبح لونها ذهبيا وتقدم ساخنة.
 

جزيرة حارة
طباهج
خبزة ليبية
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