حساء الفريك بالزبد

إليك طريقة تحضير حساء الفريك وهو من الحبوب الخفيفة والشهية (الإنترنت)

الفريك من الحبوب الشهية الخفيفة والمغذية، ونقدم إليك اليوم طريقة تحضيرها كحساء في خطوات سهلة وسريعة تعرفي عليها معنا واستمتعي بمذاقها الشهي على مائدتك، وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

2 ملعقة كبيرة فريك.

2 ملعقة كبيرة زبد.

بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

نصف ملعقة كبيرة شوفان.

2 كوب مرق دجاج أو لحم.

مكعب مرق دجاج.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة كمون.

رشة بابريكا حلوة.

ملعقة صغيرة صلصة.

طريقة التحضير

- ينقع الفريك في ماء لمدة ساعتين على الأقل.

- في وعاء عميق يذاب الزبد على نار متوسطة، ويضاف البصل مع التقليب لمدة دقيقتين.

- يصفى الفريك جيدًا، ويضاف للبصل مع التقليب لمدة دقيقة.

- يضاف الشوفان، والفلفل الأسود، والكاري، والكمون والبابريكا للبصل والفريك ويستمر في التقليب لمدة 5 دقائق.

- يضاف المرق، ومكعب المرق الجاهز، والصلصة للشوفان مع التقليب، ويضاف الملح حسب الرغبة.

- تترك الشوربة على نار هادئة حتى تمام النضج وتصبح جاهزة للتقديم.

