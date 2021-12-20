سلطة الفواكه بالكريمة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 11:33 صباحا
سلطة الفواكه (الإنترنت)

سلطة الفواكه من الأطباق المميزة التي يقبل عليها الأطفال والكبار.
تعرَّفي معنا على طريقة تحضيرها لتعديها لعائلتكِ وتستمتعوا بمذاقها الشهي وفوائدها المغذية معًا.
ويمكنكِ أيضًا تحضيرها من دون كريمة لتقليل السعرات الحرارية إذا كنتِ تتبعين حمية غذائية ويمكنكِ أيضًا اختيار أنواع مختلفة من الفواكه المقدمة وإضافة الفواكه المحببة لكِ ولعائلتكِ.

المكوّنات
- ربع كوب توت أسود
- ربع كوب فراولة مقطعة
- ربع كوب كيوي مقطع
- نصف كوب كريمة
- ملعقتان كبيرتان جوز (حسب الرغبة)

طريقة التحضير
- في كوب التقديم نضع حبات التوت ثم طبقة من الكريمة ثم قطع الكيوي ونرش عليها نصف كمية الجوز.
- نضع كمية أخرى من الكريمة ثم قطع الفراولة ونغطيها بالكمية المتبقية من الجوز ونضع طبقة أخيرة من الكريمة، ويصبح جاهزًا للتقديم ويمكنكِ تزيينه بالفواكه أو بالمكسرات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عين على الانتخابات - آخر أخبار ومعطيات المشهد الانتخابي في ليبيا
فيديو
كاركاتير خيري - المواطن!
كاريكاتير
5 آلاف قطعة أثرية.. الصدفة تقود لاكتشاف «متحف» داخل شقة في مصر
ثقافة وفن
تقرير: 196 مليار دولار قيمة السندات والصكوك المستحقة على حكومات مجلس التعاون حتى...
اقتصاد
غوتيريس من بيروت: لا يحق للمسؤولين الانقسام والتسبب في «شلل» لبنان
عربى
أزمة الليرة التركية تضرب قطاع الدواء .. «أصناف لم تعد متوافرة»
اقتصاد
الإمارات تلغي الرقابة على الأفلام السينمائية مع إدراج تصنيف «+21 عامًا»
ثقافة وفن
المغرب: ابتكارات لتدوير النفايات دون المأمول
اقتصاد
عبر قناة «WTV» رئيس نادي الأهلي طرابلس ساسي أبوعون يعلن استقالته
رياضة محلية
قريميدة يؤكد رسالة «كاف» الخاصة بتأهل الاتحاد رسميا في «الكونفدرالية» على حساب ...
رياضة محلية
تونس: بلاستيك النفايات ثروة مهدورة
اقتصاد
كلوب يضع لقاح «كورونا» ضمن شروط التعاقدات الجديدة في «ليفربول»
رياضة عالمية
اليوم.. ذكرى استشهاد يوسف بورحيل قائد المقاومة بعد عمر المختار
ليبيا
تأملات في بازار أول انتخاب رئيس لليبيا
وجهات نظر
نيويورك تايمز: آلاف المدنيين قتلوا في ضربات لطائرات مسيرة أميركية
دولى
البعد التربوي للدعابة
وجهات نظر
طرح تريلر فيلم «قمر 14» تمهيدا لبدء عرضه (فيديو)
ثقافة وفن
دراسة: ضغوط العمل تزيد من خطر الإصابة بأمراض قاتلة
طب وصحة
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل عثر العلماء على «قاتل كورونا»؟