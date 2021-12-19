صدور الدجاج بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 ديسمبر 2021, 04:09 مساء
إليك طريقة تحضير صدور الدجاج بحشوة الجبن

تعرفي معنا على طريقة تحضير صدور الدجاج بحشوة الجبن، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «جست فوود».

المكونات
 4 صدور دجاج
 2 بصلة شرائح
 2 طماطم شرائح
 2 فلفل حار شرائح
 100 غرام جبن موزاريلا مبشورة
 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
 ملح وبهار
ملعقة كبيرة زعتر مجفف
 ملعقة كبيرة ريحان أو حبق
 4 جبن موزاريلا شرائح

طريقة التحضير
- في وعاء ضعي الفلفل، الطماطم، البصل، الجبن، القليل من الزعتر، الريحان، رشة ملح، رشة بهار وقلبي الخليط.
- افتحي صدور الدجاج مثل الساندوتش، قومي بحشيها بخليط الفلفل ثم أغلقيها وضعيها في صينية مدهونة برشة زيت.
- وزعي شرائح الطماطم، رشة زعتر، ورق الريحان ورشة زيت على الوجه ثم أدخليها إلى الفرن لمدة نصف ساعة لتنضج.
- أخرجي الصينية من الفرن، اسكبي صدور الدجاج المحشية وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تأملات في بازار أول انتخاب رئيس لليبيا
وجهات نظر
نيويورك تايمز: آلاف المدنيين قتلوا في ضربات لطائرات مسيرة أميركية
دولى
البعد التربوي للدعابة
وجهات نظر
طرح تريلر فيلم «قمر 14» تمهيدا لبدء عرضه (فيديو)
ثقافة وفن
دراسة: ضغوط العمل تزيد من خطر الإصابة بأمراض قاتلة
طب وصحة
طاقم طائرة أميركية يطرد مسافرا استبدل السروال الداخلي بالكمامة
منوعات
«الصحة العالمية»: إصابات «أوميكرون» تتضاعف.. و89 دولة رصدت إصابات بالمتحور
عربى
الجزائر تحرز لقبها الأول في كأس العرب على حساب تونس
رياضة عالمية
كابوس 2020 يخيم على نيويورك مع انتشار «أوميكرون»
اقتصاد
95 هدفا وعلامة كاملة للأهلي بنغازي ورباعي في صدارة الهدافين ضمن حصاد الأسبوع ...
رياضة محلية
رئيس بلدية فرنسي يناشد ماكرون الالتفات لمصير عائلات سورية تخلى عنها رفعت الأسد
دولى
«العربية والتواصل الحضاري» في اليوم العالمي للغة الضاد
ثقافة وفن
خبيرة في «الأزمات الدولية» تحذر من مخاطر فوضى مؤسساتية في ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوم العالمى للغة العربية .. 18 ديسمبر
كاريكاتير
المشري يتحدث عن طريقين لعلاج الانسداد السياسي ويؤكد تواصله مع عقيلة صالح
ليبيا
خطأ ساذج يوقع إيطاليًا ادعى العمى للحصول على مساعدات
منوعات
الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية (9 - 16 ديسمبر 2021)
ليبيا
«ذا ناشيونال»: مسؤول أميركي كبير يتوقع تأجيل انتخابات الرئاسة الليبية
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «مرسيدس-بنز EQS 2021» تجتاز اختبار السلامة بنجاح