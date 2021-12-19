صدور الدجاج بالجبن

تعرفي معنا على طريقة تحضير صدور الدجاج بحشوة الجبن، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «جست فوود».
المكونات
4 صدور دجاج
2 بصلة شرائح
2 طماطم شرائح
2 فلفل حار شرائح
100 غرام جبن موزاريلا مبشورة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملح وبهار
ملعقة كبيرة زعتر مجفف
ملعقة كبيرة ريحان أو حبق
4 جبن موزاريلا شرائح
طريقة التحضير
- في وعاء ضعي الفلفل، الطماطم، البصل، الجبن، القليل من الزعتر، الريحان، رشة ملح، رشة بهار وقلبي الخليط.
- افتحي صدور الدجاج مثل الساندوتش، قومي بحشيها بخليط الفلفل ثم أغلقيها وضعيها في صينية مدهونة برشة زيت.
- وزعي شرائح الطماطم، رشة زعتر، ورق الريحان ورشة زيت على الوجه ثم أدخليها إلى الفرن لمدة نصف ساعة لتنضج.
- أخرجي الصينية من الفرن، اسكبي صدور الدجاج المحشية وتصبح جاهزة للتقديم.