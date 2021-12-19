صدور الدجاج بالجبن

إليك طريقة تحضير صدور الدجاج بحشوة الجبن

تعرفي معنا على طريقة تحضير صدور الدجاج بحشوة الجبن، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «جست فوود».

المكونات

4 صدور دجاج

2 بصلة شرائح

2 طماطم شرائح

2 فلفل حار شرائح

100 غرام جبن موزاريلا مبشورة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح وبهار

ملعقة كبيرة زعتر مجفف

ملعقة كبيرة ريحان أو حبق

4 جبن موزاريلا شرائح

طريقة التحضير

- في وعاء ضعي الفلفل، الطماطم، البصل، الجبن، القليل من الزعتر، الريحان، رشة ملح، رشة بهار وقلبي الخليط.

- افتحي صدور الدجاج مثل الساندوتش، قومي بحشيها بخليط الفلفل ثم أغلقيها وضعيها في صينية مدهونة برشة زيت.

- وزعي شرائح الطماطم، رشة زعتر، ورق الريحان ورشة زيت على الوجه ثم أدخليها إلى الفرن لمدة نصف ساعة لتنضج.

- أخرجي الصينية من الفرن، اسكبي صدور الدجاج المحشية وتصبح جاهزة للتقديم.