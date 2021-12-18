لحم بالصويا صوص على الطريقة الصينية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 04:02 مساء
من الأكلات الصينية الشهية طبق اللحم بالصويا صوص والفلقل الملون (الإنترنت)

نقدم لك من الأكلات الصينية الشهية طبق اللحم بالصويا صوص والفلقل الملون، وإليك بالخطوات طريقة تحضيره لتعديه في مطبخك بسهولة وفقاً لموقع «شهية».

المكونات
- 1\2 كيلو لحم شرائح
- 2 ملعقة كبيرة صويا صوص
- 4 ملاعق كبيرة خل أرز
- 2 ملعقة كبيرة زيت سمسم
- ملح
- فلفل أسود
- جزر
- بصلة شرائح
- كوسة
- 2 فص ثوم شرائح
- كوب ماء
- 1\4 كوب سكر
- 2 ملعقة كبيرة نشا
- فلفل ألوان

طريقة التحضير
- يوضع الزيت النباتي في الصاج ويضاف اللحم والبصل ويسوى جيدًا.
- تضاف الكوسة مكعبات والفلفل الألوان ثم الجزر والفلفل والثوم الشرائح.
- بعد تقليب المواد جيدًا يضاف الماء المذاب فيه السكر.
يتم إضافة 2 ملعقة كبيرة من النشا على اللحم ويترك حتى ينضج الطعام، ويتكون صوص سميك ويصبح جاهزًا للتقديم.

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