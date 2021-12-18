لحم بالصويا صوص على الطريقة الصينية

نقدم لك من الأكلات الصينية الشهية طبق اللحم بالصويا صوص والفلقل الملون، وإليك بالخطوات طريقة تحضيره لتعديه في مطبخك بسهولة وفقاً لموقع «شهية».
المكونات
- 1\2 كيلو لحم شرائح
- 2 ملعقة كبيرة صويا صوص
- 4 ملاعق كبيرة خل أرز
- 2 ملعقة كبيرة زيت سمسم
- ملح
- فلفل أسود
- جزر
- بصلة شرائح
- كوسة
- 2 فص ثوم شرائح
- كوب ماء
- 1\4 كوب سكر
- 2 ملعقة كبيرة نشا
- فلفل ألوان
طريقة التحضير
- يوضع الزيت النباتي في الصاج ويضاف اللحم والبصل ويسوى جيدًا.
- تضاف الكوسة مكعبات والفلفل الألوان ثم الجزر والفلفل والثوم الشرائح.
- بعد تقليب المواد جيدًا يضاف الماء المذاب فيه السكر.
يتم إضافة 2 ملعقة كبيرة من النشا على اللحم ويترك حتى ينضج الطعام، ويتكون صوص سميك ويصبح جاهزًا للتقديم.