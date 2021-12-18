كرواسون الجبن الشهي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 11:54 صباحا
طريقة سهلة ومختلفة لتحضير كرواسون الجبن دون عناء لتجهزيه لأسرتك في المنزل (الإنترنت)

نقدم إليكِ طريقة سهلة ومختلفة لتحضير كرواسون الجبن دون عناء، لتجهزيه لأسرتك في المنزل.
تعلميه معنا وأعديه في خطوات بسيطة وفقًا لموقع «شهية».

المكوّنات
- 6 أكواب دقيق
- بيضتان
- كوب زبدة على حرارة الغرفة
- ملعقة كبيرة خميرة جافة
- ملعقة كبيرة ملح
- كوب حليب سائل دافئ
- جبن كرافت أو موزاريلا أو أي نوع آخر (غير كريمي) مبشور كوب ونصف كوب أو أقل، بحسب الرغبة.

طريقة التحضير
- في وعاء، اخلطي الدقيق مع البيض والخميرة والملح والحليب جيدًا للحصول على عجينة.
- أضيفي الجبن المبشور والزبدة واخلطي العجينة لتتماسك ولا تلتصق باليد. اتركي العجينة جانبًا حتى تخمر.
- شكّلي العجينة بحسب الرغبة وادهني وجهها بالقليل من البيض المخفوق.
- ضعي قطع الكرواسون في صينية وأدخليها إلى فرن محمَّى على حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج.

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