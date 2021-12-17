ورق عنب شهي باللحمة المفرومة

إليك عزيزتي طريقة عمل ورق عنب باللحمة المفرومة، إذا كنت من عشاق المحاشي وتبحثين عن طريقة لعمل هذا الطبق الشهي بحشوة مميزة ولذيذة، حسب وصفة «أطيب طبخة».
المكونات:
ورق عنب - 500 غرام
أرز - كوب
لحمة -250 غرام
بصل مفروم - 1
بقدونس - مفروم - كوبان
شبت - مفروم - كوبان
ثوم - مهروس - فصّ
زيت نباتي - ملعقة كبيرة
مقادير الصلصة:
مرقة دجاج - مكعب
طماطم مهروسة - 500 غرام
ملح
فلفل أسود مطحون
طريقة التحضير:
في وعاء، أخلطي الأرز، اللحم، البصل، البقدونس، الشبت، الثوم والزيت.
افردي ورقة عنب على سطح العمل. أضيفي الحشوة ولفّي الورقة على شكل رول. كرّري العملية حتى انتهاء الكمية على أن ترصّيها في قدر.
في الخلاط الكهربائي، اخلطي مرق الدجاج، الطماطم، الملح والفلفل الأسود. اسكبي الخليط فوق ورق العنب.
ضعي ثقلاً على ورق العنب وضعي القدر على نار متوسطة. عند الغليان، خففي النار واطبخي ورق العنب لـ30 دقيقة حتى ينضج.
قدّمي ورق العنب ساخنًا.. وصحتين.