ورق عنب شهي باللحمة المفرومة

ورق العنب باللحمة المفرومة (الإنترنت)

إليك عزيزتي طريقة عمل ورق عنب باللحمة المفرومة، إذا كنت من عشاق المحاشي وتبحثين عن طريقة لعمل هذا الطبق الشهي بحشوة مميزة ولذيذة، حسب وصفة «أطيب طبخة».

المكونات:

ورق عنب - 500 غرام

أرز - كوب

لحمة -250 غرام

بصل مفروم - 1

بقدونس - مفروم - كوبان

شبت - مفروم - كوبان

ثوم - مهروس - فصّ

زيت نباتي - ملعقة كبيرة

مقادير الصلصة:

مرقة دجاج - مكعب

طماطم مهروسة - 500 غرام

ملح

فلفل أسود مطحون