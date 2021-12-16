بريطاني من اثنين لا يتقن تحضير كل مكونات وجبة عيد الميلاد

وجبة عشاء عيد الميلاد الإنجليزية التقليدية بمعرض في برمنغهام، 5 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

اعترف نحو 47 في المئة من البريطانيين، أي ما يعادل واحدًا من كل اثنين تقريبًا، في استبيان نُشر، الأربعاء، بأنهم غير قادرين على تحضير وجبة عيد الميلاد بكل مكوناتها.

وتتألف وجبة عيد الميلاد في بريطانيا عادة من لحم مطهو بالفرن يُطيَّب بالصلصة، ويُرفق بخضر، وفق «فرانس برس».

ويشكل إعداد هذه الصلصة المهمة الأكثر صعوبة لمن شملهم الاستطلاع، إذ استبعد 81 في المئة منهم أن ينجحوا في تحضير صلصة التوت البري، وقال 73 في المئة إنهم قد لا يتمكنون من صنع صلصة الخبز، وهما من الأساسيات التقليدية في المطبخ الإنجليزي. وأقر 73 في المئة منهم بأنهم لا يتقنون تحضير حلوى البودينغ.

أما الديك الرومي المشوي والبطاطا المخبوزة بالفرن فهما أكثر ما يتقنه المشمولون بالاستبيان في وجبة العيد.

وأفاد ثلث من شملهم الاستطلاع بأن أحدًا لم يعلمهم كيفية الطهو، فيما أوضحت نسبة مماثلة من المشاركين أنهم لا يملكون المساحة أو المعدات اللازمة لإعداد الوجبة.

وأشار 55 في المئة تاليًا إلى أنهم يتكلون على الآخرين في تحضير الوجبات لهم، فيما سيصرف 15 في المئة النظر كليًا عن فكرة عشاء عيد الميلاد، ويعتزم 8 في المئة لتناولها في حانة أو مطعم.

ويطمح 41 في المئة ممن شملهم الاستبيان إلى تعلم كيفية طهو وجبة كاملة لعيد الميلاد في السنة المقبلة.

وأجرت هذا الاستطلاع سلسلة متاجر السوبرماركت «كو أوب» عبر الإنترنت وشمل عينة تمثيلية من 2001 شخص في بريطانيا.