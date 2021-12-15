بطاطا بالدجاج في الفرن

طريقة سهلة وسريعة لتحضير صينية البطاطا بالدجاج (الإنترنت)

وصفتنا هذه من ألذ وصفات الدجاج المناسبة للعائلة والعزومات وتعتبر من الأطباق المشهورة في مختلف مطابخ العالم، لأن مكوناتها متوفرة بكثرة ومرغوبة لدى جميع الناس. حيث يمكننا تحضيرها بمكونين فقط مع بعض التوابل تعرفي على طريقة التحضير معنا وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

دجاجة كبيرة الحجم 1200 الى 1400 غرام

5 حبات بطاطا متوسطة الحجم مقشرة ومقطعة الى شرائح رقيقة

رأس ثوم مقشر مهروس

نصف كوب زيت زيتون

لتتبيل الدجاج:

ملعقة صغيرة كمون ناعم

ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم

ملعقة طعام ملح

نصف ملعقة صغيرة هال مطحون

نصف كوب عصير ليمون

طريقة التحضير

- نقطع الدجاجة الى نصفين أو أربع قطع ونتبلها بالتوابل المذكورة في المكونات.

- نضعها في وعاء ونغطيها بالفويل ونتركها لمدة 3 ساعات في الثلاجة حتى تتشرب النكهات.

- نتبل البطاطا بكل من الزيت، الملح، الفلفل، الثوم، الكمون ونوزعها في صينية فرن كبيرة ونضيف نصف كوب من الماء.

- نضع الدجاج فوق البطاطا وندخل الصينية إلى الفرن بدرجة 200 مؤية ونتركها لمدة ساعة و نصف تقريبًا حتى تنضج البطاطا ويتحمر الدجاج وتصبح جاهزة للتقديم.