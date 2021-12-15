سينابون بايتس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 12:00 مساء
حضري كرات السينابون مقلية ومغطسة بالشوكولاتة أو السكر والقرفة (الإنترنت)

سينابون بايتس وصفة حلوى لذيذة عبارة عن كرات سينابون مقلية ومغطسة بالشوكولاتة أو السكر والقرفة حسب الرغبة سيحبها الأطفال وهي سهلة وسريعة تعرفي على الطريقة معنا واعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
كوب وربع حليب
بيضتان
ثلث كوب سكر
ظرف خميرة فورية
ثلث كوب زبدة مذابة
٤ أكواب وربع دقيق
رشة ملح
زيت للقلي

للتغميس:
شوكولاتة مذابة
سكر وقرفة

طريقة التحضير
- نضع الخميرة مع الحليب والسكر ونحرك ونتركهم يتفاعلوا جانبًا.
- نضع مزيج الخميرة في العجانة مع البيض والزبدة المذابة ونخلط حتى تمتزج جيدًا.
- ثم نضيف بالتدريج الدقيق مخلوط مع رشة ملح ونعجن، ثم نغطي العجينة ونتركها ترتاح وتختمر لساعة.
- بعد مضي الوقت نكور العجينة إلى كرات متساوية ثم نصفهم في صينية على ورق زبدة ونغطيهم لربع ساعة حتى يختمروا مرة أخرى.
- وبعدها نحمي الزيت ونقليهم حتى يأخذوا اللون الذهبي ونصفيهم من الزيت ونتركهم يبردوا تمامًا.
- ثم نغمس الكرات في الشوكولاتة أو السكر والقرفة وتصبح جاهزة للتقديم.

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