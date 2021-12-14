معكرونة بالخضار على الطريقة الصينية

تعد المعكرونة الصينية بالخضار، وجبة صينية مشهورة ومذاقها لذيذ ومغذية، كما أنها سهلة وسريعة التحضير تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
مكرونة سباجيتي.
زنجبيل.
بصل أخضر مقطّع.
3 ملاعق من الزيت.
مكونات الصلصة:
3 ملاعق من صلصة المحار ( موجودة في أي سوبر ماركيت كبير )
ملعقتان من الصويا صوص.
ملعقة من زيت السمسم.
خضروات مقطعة مثل البروكلي أو الجزر (حسب الرغبة).
طريقة التحضير
- ضعي المعكرونة في 4 أكواب من الماء المغلي.
وقلبيها في الماء باستمرارصفي المكرونة من الماء وجففيها.
- سخني الزيت في مقلاة حتى يغلي وضيفي الزنجبيل والبصل المقطع في الزيت وقلبيهم حوالي 30 ثانية.
- ضيفي المعكرونة، وقلبيها في الزنجبيل والبصل على نار متوسطة الحرارة ضيفي الصلصة، وقلبيهم معا حتى يمتزجوا جيدا ويمكن أن تُقدم ساخنة أو باردة.
- ويمكن إضافة الخضراوات مثل الجزر أو البروكلي على المعكرونة، حسب الرغبة.