كلوب ساندوتش تونة وخضروات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 10:16 صباحا

نُقدِّم إليكِ طريقة تحضيركلوب ساندوتش بالتوست والتونة والخيارالمخلل والخس، تعرَّفي معنا على طريقة تحضيره وحضِّريه في مطبخكِ.

المكونات
4 توست.
4 أوراق خس.
نصف ملعقة مايونيز.
علبة تونة.
قطعتا خيار مخلل.
ملح وفلفل (حسب الرغبة).
طماطم مقطَّعة شرائح.

طريقة التحضير
- امزجي التونة والمايونيز والملح والفلفل، ثم ضعي الخليط في الثلاجة 15 دقيقة على الأقل.
- ضعي قليلاً من الخس والبصل والطماطم على شريحة خبز، ثم أضيفي خليط التونة، ثم ضعي شريحة التوست الأخرى وكرري العملية للحصول على طبقتين.
- ضعي عود أسنان خشبيًّا حتى تتماسك شرائح التوست مع بعضها وقدِّميها مع السلطة الخضراء.

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