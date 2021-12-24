3 طرق لتحضير كسكسي شهي ومختلف

كسكسي (الإنترنت)

الكسكسي من أشهر الأكلات في المغرب العربي خاصة ليبيا، ولهذا الطبق عدة طرق للتحضير، جمعنا لكِ بعضها لتتعلميها وتعدين طبق كسكسي مختلف لعائلتك. تعرفي على الطرق معنا.

كسكسي بالحوت

المكونات

كيلو كسكسي.

رأس ثوم مقشر.

سمكة متوسطة منظفة ومقطعة حلقات.

ليمونة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كمون.

ملح.

3 ملاعق معجون طماطم.

كركم.

ثلث كوب زيت نباتي أو زيتون.

بهارات.

قرنفل مطحون.

فلفل أحمر حار.

طريقة التحضير

- نغسل الكسكسي ثم نصفيه جيدًا ونجففه في صحن كبير، ثم يوضع في الطنجرة المخصصة له الكسكاس للتبويخ ويبخر.

- نستخدم جزءًا من الثوم المهروس ونضعه على الحوت (السمك) في صحن كبير مع الكمون وعصير الليمون ونحركه ليتبل.

- نضع الزيت مع جزء من الثوم المهروس في طنجرة ونحركهما جيدًا حتى ينضجان، ثم نضع الطماطم للتسبيك ونضع الفلفل الأحمر والملح والكركم والفلفل الأسود ونحركها جيدًا، ثم نضيف قليلاً من المياه تكفي لتغطية السمك ونتركها حتى تغلي.

- بعد غليان المرقة، توضع قطع الحوت مع عدم تحريكها، ونضع قليلاً من هذه المرقة على الكسكسي داخل الكسكاس أثناء تبويخه ويحرك حتى يأخذ نكهة المرقة ويصبح لونه أحمر.

- وعند نضوج الكسكسي نضيف إليه الزبدة أو السمن وقليلاً من القرفة أو الحرارات.

- ثم نحضر صحنًا كبيرًا للتقديم نضع به الكسكسي ونضيف إليه المرقة والحوت أعلاها، وللتزيين يمكن إضافة الباذنجان المقلي والفلفل والبطاطا المقلية.

كسكسي بالخضار السوتيه على البخار

نقدم إليك طريقة تحضير الكسكسي مع الخضار السوتيه المطهو على البخار على الطريقة المغربية، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

2 كوب كسكسي

كوب خضار سوتيه مطهو على البخار

ملح

فلفل أسود

زيت

طريقة التحضير

- يوضع الكسكسي في وعاء على النار، ويضاف إليه الزيت، ويقلب جيدًا.

- يغطى، ويترك على نار هادئة لمدة 15 دقيقة وحتى ينضج.

- يوضع في الطبق، ويوضع فوقه الخضار السوتيه ويصبح جاهزًا للتقديم.

كسكسي بالبصلة

تعلمي طريقة تحضير الكسكسي بالبصلة معنا لإعداده في مطبخك والاستمتاع بمذاقه الشهي، وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية» «فيسبوك».

المكونات

كيلو بصل مقطع شرائح

150 غرام حمص منقوع لمدة ليلة

كوبان مياه

نصف كوب زيت

كيلو لحم

بهارات «حسب الرغبة»

ملح وفلفل

ملعقتان ونصف معجون طماطم

قرفة

نصف كيلو كسكسي جاهز

طريقة التحضير

- نضع المقادير السابقة في (الكسكاس) وهو عبارة عن حلة بها ثقوب موضوعة فوق حلة أخرى بها ماء، (أي على البخار) بحيث نضع الحمص ثم البصل ويترك على البخار حتى ينضح البصل ثم يوضع في حلة أخرى.

ويترك جانبًا لتحضير المرق.

- نضع الزيت والبصل واللحم ومعجون الطماطم وملعقة صغيرة شطة وكوبين من المياه الفاترة ينضج اللحم يطهى في حلة البخار التي استعملت للبصل.

- نخلط الكسكسي الجاهز مع كوب مياه و3 ملاعق زيت حتى لا يلتصق ثم يوضع في الكسكاس، بعد أن ينضج نضعه في صحن عميق يخلط مع ملعقتين سمن ويترك جانبًا.

- نأخذ كمية من المرق ونضيفه على البصل السابق مع ملعقة صغيرة قرفة وقليل من الفلفل الأسود ويسخن على النار حتى يختلط البصل مع المرقة.

- نأخذ جزءًا من المرقة أيضًا ونضعه على الكسكي ويخلط جيدًا حتى يصبح لونه أحمر ثم يوزع البصل على السطح وقطع اللحم، ويمكنك تزيينه بالحمص ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.

كسكسي بالحوت (الإنترنت)

كسكسي بالخضار (الإنترنت)

كسكسي بالبصلة (الإنترنت)