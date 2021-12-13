سلطة التونة بالمعدنوس والمايونيز

نقدم إليكِ طريقة سريعة لتحضير سلطة شهية وهي سلطة التونة مع المايونيز تعرفي على الطريقة معنا واعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
علبة تونة
6 ملاعق كبيرة مايونيز
ملعقة كبيرة جبن بارميزان
3 ملاعق كبيرة فلفل أخضر مفروم
1/8 ملعقة صغيرة بصل مفروم
1/4 ملعقة صغيرة بودرة كاري
ملعقة كبيرة معدنوس مجفف
ملعقة صغيرة شبت مجفف
رشة بودرة ثوم
رشة ملح
طريقة التحضير
- في بولة متوسطة الحجم ضعي التونة والمايوينز والجبن البارميزان.
- اضيفي البصل والكاري والمعدنوس والشبت وبودرة الثوم إلى مزيج التونة.
- اخلطي مزيج سلطة التونة ثم ضعيها في بولات التقديم.