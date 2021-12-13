سلطة التونة بالمعدنوس والمايونيز

نقدم إليكِ طريقة سريعة لتحضير سلطة شهية وهي سلطة التونة مع المايونيز تعرفي على الطريقة معنا واعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

علبة تونة

6 ملاعق كبيرة مايونيز

ملعقة كبيرة جبن بارميزان

3 ملاعق كبيرة فلفل أخضر مفروم

1/8 ملعقة صغيرة بصل مفروم

1/4 ملعقة صغيرة بودرة كاري

ملعقة كبيرة معدنوس مجفف

ملعقة صغيرة شبت مجفف

رشة بودرة ثوم

رشة ملح

طريقة التحضير

- في بولة متوسطة الحجم ضعي التونة والمايوينز والجبن البارميزان.

- اضيفي البصل والكاري والمعدنوس والشبت وبودرة الثوم إلى مزيج التونة.

- اخلطي مزيج سلطة التونة ثم ضعيها في بولات التقديم.

