سباغتي بالكبدة و المشروم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 ديسمبر 2021, 04:20 مساء

المعكرونة بالكبدة والمشروم من الأكلات الشهيرة والسهلة التحضير ويحبها الصغار والكبار، تعرفي معنا إلى طريقة تحضيرها في خطوات سهلة وسريعة وقدميها في منزلك.

المكوّنات
250 غرام كبد
500 غرام معكرونة سباغيتي
بصل متوسط الحجم، مفروم فرمًا ناعمًا
2 حبة طماطم مطحونة
ملعقة كبيرة زبد
ملعقة زيت كبيرة
ربع كوب معجون طماطم
مرق دجاج- مكعب
زعتر مجّفف- ملعقة صغيرة
ملح- بحسب الرغبة
فلفل أسود- نصف ملعقة صغيرة
بابريكا- نصف ملعقة صغيرة
بهارات بيتزا- ملعقتان صغيرتان
ماء- بحسب الحاجة
ورق غار- 2

طريقة التحضير
- في قدر، حمّي الزيت وقلّي البصل وضعي الطماطم ومعجون الطماطم وقلّبي المكوّنات على نار هادئة.
- نكّهي بالملح، الفلفل الأسود، البابريكا، بهارات البيتزا والزعتر قلّبي المكونات جيدًا.
- اتركي الخليط على النار لمدّة أربع دقائق في قدر آخر، ضعي مكعب الدجاج مع القليل من الماء واتركيه يغلي.
- قطّعي الكبد قطع صغيرة ثمّ ضعيه على الخليط حتى ينضج ثم ضعي السباغيتي في قدر الماء المغلي حتى تنضج تماما.
- أضيفي الزبد ورشّة ملح وورق الغار الي الكبد و الخلطة ثم صفّي الماء واتركي السباغيتي في القدر ثم اسكبي الصلصة فوق قدر السباغيتي وضعي الكبد و الخلطة وقلّبي برفق حتى تندمج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.

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