خبز البطاطا في خطوات سهلة وسريعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 ديسمبر 2021, 12:01 مساء

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير خبز البطاطا الشهي لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديك، وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
5 أكواب من الدقيق
بيضة واحدة
3 حبات من البطاطس المسلوقة
كوبان من اللبن
نصف كوب من الزيت النباتي
ربع كوب من الزبدة
ربع كوب من السكر
3 ملاعق كبيرة من الخميرة
ملعقتان صغيرتان من الملح

طريقة التحضير
-اسلقي البطاطس واهرسيها ساخنة في وعاء متوسط الحجم إلى أن تصبح ناعمة.
أضيفي إليها السكر والخميرة والزيت والزبدة وتابعي العجن إلى أن تتجانس في ما بينها.
- ضعي الطحين تدريجيا مع الاستمرار في العجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- بعد أن تتماسك العجينة، غلفيها واتركيها جانبا حتى ترتفع.
- ثم أخرجيها واصنعي كرات كبيرة منها، وضعيها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت.
- أدخلي الصينية إلى الفرن على حرارة متوسطة واتركيها حتى تنضج تماماً وتصبح جاهزة للتقديم.

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