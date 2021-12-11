أشهر الحلويات الليبية في خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 04:06 مساء

نُقدِّم اليك مجموعة من حلوى المطبخ الليبي الغني بالكثير من الأكلات المتنوعة لتعديها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة تعرفي عليها معنا.

العصيدة
العصيدة من الحلوى الليبية الشهيرة ويكثر تحضيرها في المناسبات والأعياد، لذلك نُقدِّم إليكِ طريقة تحضيرها بالفيديو لتعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقًا لموقع «يوتيوب».
المكونات
2 كوب ماء
رب
زيت زيتون
عسل
زبد
ملح
2 كوب دقيق
مغرف


المقروض
حلوى المقروض من أشهر الحلويات الليبية التي تتميز بمذاق شهي ولذيذ تعرَّفي على الوصفة، وفقًا لصفحة «المكيال البسيط» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
المكونات
6 أكواب سميد ناعم
2 كوب دقيق
ملعقة كبيرة بايكنغ بودر
2 ملعقة سكر
ربع ملعقة صغيرة ملح
نصف كوب زبد
كوب ونصف الكوب زيت
الحشو
تمر معجون
نصف كوب لوز أو جوز هند
ملعقة صغيرة قرفة
عسل
كوبا ماء دافئ
كوب عطر

طريقة التحضير
- في وعاء، يخلط السميد والدقيق والملح والبايكنغ بودر والسكر.
- يضاف الزيت والزبد ويخلطان ويأخذ جزء من هذا المقدار ويعجن بقليل من الماء الدافئ والعطر.
بعد ذلك يفرد المقدار المعجون بالماء والعطر ويوضع وسطه التمر المعجون باللوز والقرفة مبروم باليد على شكل أسطوانات.
- ويشكل على شكل أسطوانة ويشكَّل بالخارج بالمنقاش.
يوضع بالطاجين ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 من 20 إلى30 دقيقة.
- ويخرج من الفرن، بعد ما يأخذ اللون الذهبي، ثم يغمس بالعسل ويصفى ويصبح جاهزًا للتقديم.

قرينات اللوز
نُقدِّم إليك طريقة تحضير حلوى القرينات باللوز من المطبخ الليبي لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقًا لصفحة «فتافت ليبية» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
المكونات
نصف كوب زبد أو سمن بحرارة الغرفة
نصف كوب أو كوب لوز خزايني محمص
جلجلان محمص
نصف كوب زيت
نصف كوب سمن
نصف كوب عطر
ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
3 ونصف كوب دقيق
للزينة
سكر ناعم

طريقة التحضير
- نخلط المواد السائلة معًا ثم نضيف الخزايني والبيكنغ باودر والسمسم نضيف الدقيق حتى تتكون عجينة لينة ومتماسكة.
- نأخذ العجينة ونطرحها رقيقة نوعًا ما ثم نقطعها بحاشية كوب أو نأخذ جزءًا صغيرًا من العجينة ونشكله على هيئة هلال.
- نقوم بنقش الهلال حتى ننتهي من العجينة ونضع الطاجين في الفرن ثم نخرجها ونتركها حتى تبرد ونضعها في السكر الناعم من الجهتين، وتصبح جاهزة للتقديم.
 

عصيدة ليبية
حلوى المقروض الليبي
قرينات باللوز
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