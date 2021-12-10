حضري أفخاذ الدجاج الشهية

أفخاذ الدجاج الشهية (الإنترنت)

تعرفي معنا على وصفة سهل وشهية لتحضير أفخاذ دجاج بالخضار، حسب «شملولة».

المقادير

4 قطع أفخاذ دجاج

2 حبة متوسطة بصل جوانح

1 حبة متوسطة فلفل رومي شرائح

1 حبة متوسطة جزر مبشور

2 كوب مرقة دجاج

2 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة مستردة

1 ملعقة كبيرة بابريكا

2 ملعقة كبيرة دقيق

ملح

فلفل أسود مطحون

زيت زيتون