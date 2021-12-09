بيتزا الدجاج المشوي لمرضى السكري

(أرشيفية: الإنترنت)

بيتزا الدجاج المشوي هي وصفة صحية لمرضى السكري؛ إذ إن طبق البيتزا المتهم بغناه بالكربوهيدرات والدهون التي تضر بالصحة بشكل عام وصحة مرضى السكري بشكل خاص.

لكن البيتزا الشهية يمكن أن تحوي مكونات صحية تجعلها غير ضارة بالصحة، وتقدم الطعم الرائع الذي اعتدنا عليه منها. إذ يمكن بتغيير واستبدال بعض مكونات صنع البيتزا أن نحصل على عجينة لذيذة وصحية في آن معًا، مثل الطريقة التي نقدمها بحسب موقع «هي».

المكونات:

½ كيلوغرام طحين أسمر

1 كوب شوفان ناعم

½ كوب بذور الكتان

¼ كوب جنين القمح

¼ كوب زيت الزيتون

1 و ½ كوب ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة خميرة

رشة ملح

1 ملعقة صغيرة عسل أبيض

لتغطية البيتزا:

صلصة بيتزا معدة منزليا

مكعبات دجاج مشوي

جبنة حلوم مقطعة شرائح ومشوية

جبنة غودا

فطر مقطع شرائح مشوي

خضار مشكل مشوي

طماطم مقطعة شرائح

زيتون أسود دون زيت مقطع شرائح

جبنة موزاريلا

ريحان طازج مفروم

زعتر طازج أو مجفف (أوريغانو)