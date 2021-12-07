تعرفي معنا على طريقة عمل العدس الأصفر من المطبخ الخليجي، حسب «سوبر ماما».
المقادير
كوب (200 غم) عدس أصفر منقوع.
2 ثمرة طماطم.
بصلة مفرومة ناعمًا.
بصلة مقطعة قطع صغيرة.
3 فصوص ثوم مفروم ناعمًا.
جزرة مبشورة.
ملعقة كبيرة (12.5 غم) كزبرة خضراء.
½ ملعقة صغيرة (2.5 غم) كمون.
½ ملعقة صغيرة (2.5 غم) شطة.
½ ملعقة صغيرة (2.5 غم) زنجبيل طازج.
½ ملعقة صغيرة (2.5 غم) كركم. مكعب مرقة.
ملح وفلفل أسود.
طريقة التحضير
على نار متوسطة، ضعي العدس في قدر وغطيه بالماء واتركيه يغلي.
أضيفي الطماطم والبصل والثوم والجزر ومكعب المرقة والتوابل ما عدا الفلفل الأسود والكمون، وقلبي.
ضعي كمية مناسبة من الماء، واتركي الخليط مدة 30 دقيقة حتى تنضج المكونات.
ارفعي الخليط من على النار، واتركيه يبرد، ثم اضربيه في الخلاط.
أعيدي خليط العدس على النار، وأضيفي الفلفل الأسود والكمون وقلبي جيدًا، واتركيه ثلاث دقائق.
ارفعي العدس من على النار، وضعيه في طبق التقديم وزيني الوجه بالكزبرة الخضراء.