العدس الأصفر من المطبخ الخليجي

العدس الأصفر (الإنترنت|)

تعرفي معنا على طريقة عمل العدس الأصفر من المطبخ الخليجي، حسب «سوبر ماما».

المقادير

كوب (200 غم) عدس أصفر منقوع.

2 ثمرة طماطم.

بصلة مفرومة ناعمًا.

بصلة مقطعة قطع صغيرة.

3 فصوص ثوم مفروم ناعمًا.

جزرة مبشورة.

ملعقة كبيرة (12.5 غم) كزبرة خضراء.

½ ملعقة صغيرة (2.5 غم) كمون.

½ ملعقة صغيرة (2.5 غم) شطة.

½ ملعقة صغيرة (2.5 غم) زنجبيل طازج.

½ ملعقة صغيرة (2.5 غم) كركم. مكعب مرقة.

ملح وفلفل أسود.