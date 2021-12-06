حضري آيس كريم بالكاكاو

تعرفي معنا على طريقة عمل آيس كريم بالكاكاو، في خطوات بسيطة، لتحضريه في بيتك لكل أفراد أسرتك، حسب «سوبر ماما».
مقادير
2 كوب (500 مل) كريمة لباني أو كريمة خفق سائلة.
½ 1 كوب (375 مل) حليب مكثف.
½ كوب (75 جم) كاكاو.
ملعقة صغيرة (5 جم) فانيليا.
ملح.
صوص شوكولاتة للتزيين.
طريقة التحضير
في وعاء عميق، ضعي الكريمة اللباني أو كريمة الخفق واضربيها بالمضرب الكهربائي.
أضيفي الفانيليا ورشة ملح واضربي المزيج مرة أخرى.
ثم أضيفي الحليب المكثف والكاكاو واخلطي المكونات جيدًا.
ضعي الخليط في الفريزر لمدة 12 ساعة.
أخرجي الآيس كريم من الفريزر وقدميه وزينيه بصوص الشوكولاتة.