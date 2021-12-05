جربي طريقة عمل خبز البيغل بالأومليت والجبن من «شملولة»، المناسب لتقديمه بديل الساندوتشات لأولادك أو فطار لكِ في العمل، وفق «شملولة».
المكونات
1 خبز بيغل بالسمسم.
1 طماطم مقطعة حلقات.
ورقة خس.
شريحتان جبن إيدام.
لتحضير الأومليت:
2 دحي
1/2 ملعقة صغيرة خل أبيض.
رشة ملح.
رشة فلفل أسود.
ملعقة كبيرة زبد.
خطوات التحضير
ضعي في وعاء الدحي والخل ثم نكّهي بالملح والفلفل الأسود واخفقي المكونات حتى تتجانس.
ثم ذوبي الزبدة في مقلاة على حرارة متوسطة ثم اسكبي مزيج البيض واتركيه حتى ينضج من جهة ثم اقلبيه إلى الجهة الثانية.
وعندما ينضج الأومليت ارفعي المقلاة عن النار ثم قطعي خبز البيغل أفقيًّا إلى جزأين متساويين.
ضعي على الجزء السفلي العجة ثم جبن الإيدام والطماطم والخس.
ثم غطي المكونات بالجزء الثاني من الخبز وقدمي السندويش مباشرة على سفرتك.