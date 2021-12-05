خبز البيغل بالأومليت

خبز البيغل بالأومليت والجبن (الإنترنت)

جربي طريقة عمل خبز البيغل بالأومليت والجبن من «شملولة»، المناسب لتقديمه بديل الساندوتشات لأولادك أو فطار لكِ في العمل، وفق «شملولة».

المكونات

1 خبز بيغل بالسمسم.

1 طماطم مقطعة حلقات.

ورقة خس.

شريحتان جبن إيدام.

لتحضير الأومليت:

2 دحي

1/2 ملعقة صغيرة خل أبيض.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة زبد.