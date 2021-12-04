حضري الترمس اللذيذ

الترمس (الإنترنت)



الترمس غذاء عالي القيمة الغذائية من ألياف وبروتينات والقليل من الزيوت المفيدة، إضافة لمجموعة من المعادن الأساسية والفيتامينات، مثل فيتامين (ب)، وفيتامين (A)، وفيتامين (C)، الضرورية لعدة عمليات حيوية في الجسم والمهمة لتعزيز المناعة.

إليك طريقة تحضير الترمس اللذيذ المملح بأبسط الخطوات وأسرعها، فتعلميها معنا.

المكونات

ترمس - كوب

ملح - ملعقة كبيرة

ماء - كوب

طريقة التحضير

ضعي الترمس في وعاء وأغمريه بالماء. اتركي الترمس منقوعًا لمدة 24 ساعة

صفي الماء من الترمس ثم ضعيه في قدر.

أغمري الترمس بالماء واتركيه حتى يغلي وينضج. صفي الترمس وضعيه في وعاء، أخلطي الملح وكوب الماء ثم أسكبيه فوق الترمس وقدميه لكل أفراد أسرتك.. وصحتين.

