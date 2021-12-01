جمبري تندوري في الفرن

إذا كنتِ من محبي الجمبري فإليك وصفة جديدة، وهي تندوري الجمبري في الفرن، فتعرفي عليها وأعديها حسب «كنور».

المكونات

300 غرام جمبري كبير منظف

خلطة البروست الحارة

ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مفروم

3 ملاعق طعام لبن زبادي

1/4 ملعقة صغيرة من: كمون مطحون، كزبرة مطحونة، قرفة مطحونة

فص ثوم مفروم

ملعقتان صغيرتان عصير ليمون

1/2 ملعقة صغيرة لون طعام أحمر

ملعقة طعام زيت نباتي

ملح وفلفل

طريقة التحضير

- في وعاء صغير اخلطي الجمبري، الزنجبيل، لبن الزبادي، عصير الليمون، الثوم، اللون الأحمر والبهارات، تبلي بالملح والفلفل ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة.

- سخني الفرن لغاية 220 درجة مئوية.

- ضعي حبات الجمبري في أعواد خشبية ثم اغمسي أعواد الجمبري في خلطة البروست.

- ادهني الجمبري بالزيت من كل جهة ثم ضعي أعواد الجمبري في صينية فرن واخبزيها لمدة 15 دقيقة أو حتى ينضج الجمبري.