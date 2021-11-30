معكرونة بالبصلة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 04:52 مساء
إليكِ طريقة طهي المعكرونة بالبصلة من المطبخ الليبي

للمعكرونة طرقٌ عديدة للطهي، نُـقدِّم إليكِ اليوم طريقة طهيها بالبصلة من المطبخ الليبي في خطوات سهلة وسريعة.

المكونات
500 غرام معكرونة
نصف كيلو لحم خروف مقطع قطعًا كبيرة.
ملعقتان كبيرتان معجون طماطم.
رُبع ملعقة كبيرة فلفل أحمر (بابريكا).
رُبع ملعقة كبيرة كركم.
ملح.
القليل من الزيت.
حوالي لتر ونصف اللتر ماء.
ثلاث بصلات مقطعة شرائح رقيقة.
كوب حمص منقوع.
نصف ملعقة زبدة.
رشة قرفة.
رشة فلفل أسود.

طريقة التحضير
- نأخذ طنجرة ونضعها على النار ونضع بها قليلاً من الزيت، ونضيف قليلاً من البصل ونحركهما جيدَّا حتى يذبل البصل ثم نضيف الطماطم والكركم والفلفل الأحمر
- ونحركها جيدًّا ثم نضيف اللحم ونحرك ثم نضيف قليلاً من الماء ونتركه حتى يغلي ثم نضيف باقي البصل والحمص ونحرك جيدًّا، ونضيف باقي الماء ونتركه حتى يبدأ بالغليان.
- ثم نتركه على نار هادئة حوالي ساعة مع التحريك بين الحين والآخر، ويمكن إضافة الماء عند الضرورة. عندما ينضج اللحم وتشتد المرقة (تعقد) نطفئ النار.
- ونضع طنجرة أخرى بها ماء وملح ونسلق فيها المعكرونة وعندما تنضج المعكرونة نضعها في مصفاة ثم نضعها في طبق التقديم ونضيف لها نصف ملعقة زبدة ورشة قرفة ورشة فلفل أسود وقليلاً من المرقة ونحركها جيدًّا، ثم
- نسقيها بالقليل من المرقة ونضع فوقها البصل والحمص ونضع اللحم ونرشها بالقليل من القرفة وتُــصبح جاهزة للتقديم.
 

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