كبة سي فود

تعرفي معنا على طريقة تحضير كبة السي فود المكونة من السمك والجمبري الشهي والمغذي وتحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والفسفور لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي، وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

نصف كيلو برغل

نصف كيلو جمبري

ملح فلفل

نصف كيلو سمك فيلية

كوب ماء

فص ثوم مفروم

طريقة التحضير

- يُسوَّى السمك في الفرن أولاً بعد تتبيله بالملح والفلفل الأبيض ويفرم جيدًا أو قد يترك نيئا حسب الرغبة ويغسل البرغل جيدًا ويصفى جيدًا مع الضغط جيدًا حتى نتخلص من كمية الماء.

- يقشر الجمبري ويقطع ويغسل جيدًا بتنظيف شق الظهر بواسطة سكين حاد ونزع الجزء الأسود، ويغسل تحت الماء ويقطع إلى نصفين ويستخدم النصف الملاصق للذيل للف الحشو والنصف الآخر يضاف إلى خليط السمك والبرغل.

- يُضاف البرغل والسمك والجمبري دون الذيل ويتبل بالملح والفلفل الأبيض والثوم المفروم ويفرم جيدًا في الكبة ويكور على هيئة كرة مجوفة من الداخل ويوضع فيها جزء الجمبري بالذيل ويضغط على الكرة حتى تغلق جيدًا ثم تقلى في زيت ذي حرارة متوسطة حتى تنضج تمامًا.

