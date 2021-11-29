كبة سي فود

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 04:13 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير كبة السي فود المكونة من السمك والجمبري الشهي والمغذي وتحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والفسفور لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي، وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
نصف كيلو برغل
نصف كيلو جمبري
ملح فلفل
نصف كيلو سمك فيلية
كوب ماء
فص ثوم مفروم

طريقة التحضير
- يُسوَّى السمك في الفرن أولاً بعد تتبيله بالملح والفلفل الأبيض ويفرم جيدًا أو قد يترك نيئا حسب الرغبة ويغسل البرغل جيدًا ويصفى جيدًا مع الضغط جيدًا حتى نتخلص من كمية الماء.
- يقشر الجمبري ويقطع ويغسل جيدًا بتنظيف شق الظهر بواسطة سكين حاد ونزع الجزء الأسود، ويغسل تحت الماء ويقطع إلى نصفين ويستخدم النصف الملاصق للذيل للف الحشو والنصف الآخر يضاف إلى خليط السمك والبرغل.
- يُضاف البرغل والسمك والجمبري دون الذيل ويتبل بالملح والفلفل الأبيض والثوم المفروم ويفرم جيدًا في الكبة ويكور على هيئة كرة مجوفة من الداخل ويوضع فيها جزء الجمبري بالذيل ويضغط على الكرة حتى تغلق جيدًا ثم تقلى في زيت ذي حرارة متوسطة حتى تنضج تمامًا.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر عبر قناة «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1-1 شباب الجبل» في الدوري الليبي
رياضة محلية
ريما أول سائقة سعودية سفيرة لجائزة «فورمولا 1»
رياضة عالمية
«نيسان» تخطط لجعل السيارات الكهربائية نصف مبيعاتها بحلول 2030
اقتصاد
السياحة العالمية تخسر تريليونَي دولار في العام 2021 بسبب «كورونا»
اقتصاد
كاركاتير خيري - «أوميكرون»
كاريكاتير
مصر تسمح للفئة العمرية من 12-15 عاما بتلقي لقاح فايزر المضاد لـ«كورونا»
عربى
«فرانس برس»: قبول طعن قضائي ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية
ليبيا
قناة «WTV» تبث 5 مباريات في الدوري الليبي بالأسبوع الثاني بعد تأجيل ديربي ...
رياضة محلية
اتهام شركة فرنسية بخرق حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
انتخابات الرئاسة.. هل تشهد أسبوع الحسم وتجاوز العراقيل؟
ليبيا
الأشد عدوى حتى الآن.. كل ما تحتاج معرفته عن متحور «كورونا» الجديد
طب وصحة
السفارة التركية تحدد أماكن تقديم طلبات التأشيرة في ليبيا
ليبيا
رواتب الموظفين تبدأ بـ750 دينارا و20 ألفا لرئيس الدولة
ليبيا
جريدة «الوسط»: كوبيش و«الاستبعاد» يضعان الانتخابات أمام كل الاحتمالات
ليبيا
كاركاتير خيري - ساحر الانتخابات
كاريكاتير
تعديل أحد شروط الاستفادة من منحة دعم الزواج
ليبيا
الجناة معروفون.. ضغط حقوقي على «الجنائية الدولية» للتحقيق في معاملة المهاجرين ...
ليبيا
مفوضية الانتخابات تطلق مبادرة المناظرات الرئاسية
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«فيفا» يعلن الموعد الرسمي لكأس العالم للأندية في الإمارات