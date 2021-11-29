كيكة القرفة والموز

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 12:07 مساء

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير كيكة شهية من الموز والقرفة لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
6 بيضات.
ملعقتان كبيرتان من الفانيليا.
كوبان من السكر.
كوب من الزيت النباتي.
6 حبات من الموز المهروسة.
نصف كوب من عصير البرتقال.
كوب من الحليب السائل.
نصف ملعقة صغيرة من برش البرتقال.
نصف ملعقة صغيرة من القرفة.
كوبان من الدقيق.
ملعقتان كبيرتان من البايكينغ باودر.

طريقة التحضير
- في البداية، أخفقي البيض مع الفانيليا والسكر على سرعة عالية بواسطة الخلاط الكهربائي.
- أضيفي بعدها الزيت والموز والعصير والحليب وبرش البرتقال والقرفة وتابعي الخفق على سرعة متوسطة.
- من ثم صبّي الطحين والبايكينغ باودر تدريجيًّا مع الاستمرار في التقليب يدويًّا إلى أن تحصلي على مزيج متماسك.
- في قالب الحلوى المدهون بالقليل من الزبد، صبّي المزيج وأدخليه الفرن على حرارة متوسطة حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - «أوميكرون»
كاريكاتير
مصر تسمح للفئة العمرية من 12-15 عاما بتلقي لقاح فايزر المضاد لـ«كورونا»
عربى
«فرانس برس»: قبول طعن قضائي ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية
ليبيا
قناة «WTV» تبث 5 مباريات في الدوري الليبي بالأسبوع الثاني بعد تأجيل ديربي ...
رياضة محلية
اتهام شركة فرنسية بخرق حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
انتخابات الرئاسة.. هل تشهد أسبوع الحسم وتجاوز العراقيل؟
ليبيا
الأشد عدوى حتى الآن.. كل ما تحتاج معرفته عن متحور «كورونا» الجديد
طب وصحة
السفارة التركية تحدد أماكن تقديم طلبات التأشيرة في ليبيا
ليبيا
رواتب الموظفين تبدأ بـ750 دينارا و20 ألفا لرئيس الدولة
ليبيا
جريدة «الوسط»: كوبيش و«الاستبعاد» يضعان الانتخابات أمام كل الاحتمالات
ليبيا
كاركاتير خيري - ساحر الانتخابات
كاريكاتير
تعديل أحد شروط الاستفادة من منحة دعم الزواج
ليبيا
الجناة معروفون.. ضغط حقوقي على «الجنائية الدولية» للتحقيق في معاملة المهاجرين ...
ليبيا
مفوضية الانتخابات تطلق مبادرة المناظرات الرئاسية
ليبيا
أميركا تدعو حكومة الوحدة الوطنية للقبض على عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
مرتبات العاملين في الوظيفة العامة.. بداية المربوط ونهايته والعلاوة السنوية
ليبيا
مشروع «المالية»: ما هي مرتبات الوظائف القيادية العليا في الدولة؟
ليبيا
مشروع قانون المرتبات: 20 ألف دينار راتب رئيس الدولة.. و10 آلاف لرئيس «النواب»
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كائنات خفية» قد تصبح علاج المستقبل