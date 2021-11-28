بروستد حار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 نوفمبر 2021, 03:53 مساء

نقدِّم لك طريقة عمل بروستد الدجاج الحار الشهي، ويمكنك الانتهاء منه خلال خمس وثلاثين دقيقة فقط، بحسب موقع «موضوع».

المكونات
كيلوغرام من الدجاج.
كوبان من رقائق الذرة أو رقائق الفلفل الحار.
ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.
ملعقة كبيرة من رقائق الفلفل الأحمر.
ملعقة صغيرة من كل من: مسحوق الخردل- السكر- مسحوق الخبز- الفلفل الأبيض.
بياض ثلاث بيضات.
نصف كوب من كل من: دقيق الذرة- دقيق الأرز- الدقيق.
زيت للقلي.
ملح -حسب الرغبة.

طريقة التحضير
- غسل الدجاج بالماء جيدًا ووضع الدجاج مع الماء، وإضافة ملعقتين من الخل والقليل من الملح في قدر ووضعه على النار لسلق الدجاج لمدة خمس دقائق.
- إخراج الدجاج من ماء السلق ووضعه في طبق جانبًا.
وضع نصف كوب من دقيق الأرز، نصف كوب من دقيق الذرة، نصف كوب من الدقيق، ملعقة صغيرة من السكر، ملعقة صغيرة من الخردل، ملح، ملعقة الفلفل الأحمر الحار وملعقة الفلفل الأبيض في وعاء واسع وتقليب المكونات جيدًا.
- خفق بياض البيض في وعاء باستخدام المشبك اليدوي أو الشوكة ووضعه جانبًا ووضع رقائق الفلفل أو رقائق الذرة في وعاء واسع ووضعه جانبًا.
- وضع الزيت في مقلاة عميقة وتسخين الزيت جيدا ووضع قطعة من الدجاج في خليط الطحين وتغطيته جيدًا ثم تغطيسه بالبيض ثم في رقائق الذرة أو الفلفل، وتكرار العملية حتى نفاذ كمية الدجاج.
- قلي الدجاج بالزيت المسخن سابقًا حتى اكتسابها اللون الذهبي المقرمش.
- وضع الدجاج المقلي على ورق المطبخ لامتصاص الزيت الزائد وتصبح جاهزة للتقديم.

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