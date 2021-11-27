ورقة لحم بالفلفل الملون والبطاطا

تعرفي معنا على طريقة تقديم طبق مصري شهي من اللحم والبطاطا والبصل والفلفل الملون، لتعديه في مطبخك بسهولة بحسب موقع «موضوع».

المكونات

كيلو غرام من لحم الضأن

ثلاث حبات كبيرة من البطاطا

ثلاث حبات كبيرة من الطماطم

كزبرة طازجة

ثلاثة فصوص من الثوم

فلفل أسود، قرفة، توابل لحم، دبس الرمان

فلفل حلو ملوّن (حسب الرغبة)

ثلاث بصلات