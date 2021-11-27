ورقة لحم بالفلفل الملون والبطاطا

تعرفي معنا على طريقة تقديم طبق مصري شهي من اللحم والبطاطا والبصل والفلفل الملون، لتعديه في مطبخك بسهولة بحسب موقع «موضوع».
المكونات
كيلو غرام من لحم الضأن
ثلاث حبات كبيرة من البطاطا
ثلاث حبات كبيرة من الطماطم
كزبرة طازجة
ثلاثة فصوص من الثوم
فلفل أسود، قرفة، توابل لحم، دبس الرمان
فلفل حلو ملوّن (حسب الرغبة)
ثلاث بصلات
طريقة التحضير
- نُقطِّع اللحم إلى مكعبات صغيرة الحجم، ونضعها في قدرٍ مناسب.
- نقطّع البصل إلى شرائح، ثمّ نضيفه إلى اللحم.
نضيف القرفة، الفلفل الأسود، دبس الرمان، وتوابل اللحم.
- نغطي القدر وندخله إلى البراد مدّةً لا تقلّ عن ثلاث ساعات.
- نقطع الطماطم، الفلفل الحلو، الثوم، والبطاطا.
نغلّف صينية فرن بورق القصدير، ثمّ نضع فوقها ورق الزبدة، ونسكب فيها الخضار المقطعة، ومزيج اللحم.
- نغطي الصينية بورق الزبدة، ثمّ بورق القصدير.
ندخل الصينية إلى الفرن على نارٍ متوسطة، ونتركها حتّى تنضج المكوّنات وتصبح جاهزة للتقديم.