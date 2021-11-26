حضري طاجين العكاوي

طاجين العكاوي (الإنترنت)

نقدم لك اليوم من المطبخ المصري طريقة عمل طاجين العكاوي، فتعرفي عليها معنا وأعديها لأسرتك، حسب وصفة «سوبر ماما».

المقادير:

½ كيلو (500 جم) عكاوي

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

2 ثمرة فلفل أخضر مقطعة حلقات

3 فصوص ثوم مفروم

5 حبات حبهان

4 فصوص ثوم سليمة

3 ورقات لورا

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) فلفل أسود حصى

3 ملاعق كبيرة (45 مل) زيت

ملح وفلفل أسود