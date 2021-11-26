حضري طاجين العكاوي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 نوفمبر 2021, 03:21 مساء
طاجين العكاوي (الإنترنت)

نقدم لك اليوم من المطبخ المصري طريقة عمل طاجين العكاوي، فتعرفي عليها معنا وأعديها لأسرتك، حسب وصفة «سوبر ماما».

المقادير:
½ كيلو (500 جم) عكاوي
2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح
2 ثمرة فلفل أخضر مقطعة حلقات
3 فصوص ثوم مفروم
5 حبات حبهان
4 فصوص ثوم سليمة
3 ورقات لورا
½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) فلفل أسود حصى
3 ملاعق كبيرة (45 مل) زيت
ملح وفلفل أسود

الطريقة:
انقعي العكاوي في ماء وخل وعصير ليمون لمدة 45 دقيقة. اغسلي العكاوي جيدًا بالخل والليمون تحت الماء الجاري، ثم اتركيه جانبًا.
سخني الفرن عند درجة حرارة 200 درجة مئوية.
على نار متوسطة، ضعي كمية كبيرة من الماء واتركيه حتى يغلي.
أضيفي فصوص الثوم والحبهان وورق اللورا والفلفل الحصى وقلبي، ثم أضيفي العكاوي، واتركيه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة.
على نار متوسطة، سخني الزيت ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.
أضيفي الثوم المفروم وقلبي لمدة دقيقة، ثم أضيفي العكاوي والملح والفلفل الأسود، وقلبي لمدة عشر دقائق.
ضعي خليط البصل والعكاوي في طاجين ساخن، ثم رصي على الوجه حلقات الفلفل الأخضر.
ضعي الطماطم على نار متوسطة، واتركيها حتى تغلي، ثم صبيها فوق العكاوي.
غطي الطاجين بورق فويل، ثم ضعيه في الفرن لمدة ساعة.
أزيلي الفويل، ثم ضعيه في الفرن حتى يحمر الوجه لمدة عشر دقائق، ثم قدميه ساخنًا مع الأرز بالشعرية وطاجين الخضار.. وصحتين.

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