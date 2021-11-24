حساء خضار صحي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 02:02 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

أوردت جريدة «تايمز أوف إنديا»، وصفة حساء خضروات بسيط يمنح الجسم التوازن الصحيح من العناصر الغذائية، ويلبي احتياجاته اليومية منها، بحسب موقع «24».

المكونات:
حبة شمندر
حفنة من الفاصوليا الخضراء
4-5 فصوص من الثوم
عدس منقوع
1 جزرة
1 بصلة
2 طماطم متوسطة الحجم
حفنة من أوراق السبانخ الصغيرة
1 كوب بروكلي
1 كوب مبشور من البابايا الخضراء المفرومة
الملح والفلفل حسب الرغبة
1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو الزبدة.

طريقة التحضير:
اغسلي الخضار ونظفيه وقطّعيه وضعيه في طنجرة الضغط.
أضيفي الخضار مع الماء والملح والفلفل.
قومي بطهي الخضار بطنجرة الضغط لمدة 2-3 صفارات.
بمجرد طهي الخضار، قومي بهرسه.بعد ذلك، سخني مقلاة وأضيفي ملعقة كبيرة زبدة أو زيت زيتون، ثوم، زنجبيل، ملح وفلفل.
إذا أضفت الملح والفلفل أثناء الغليان، اضبطي كمية البهارات حسب ذوقك.
أضيفي الخضار المهروسة مع المرق واتركيها تنضج لمدة 3-4 دقائق، ثم أضيفي حفنة من أوراق الكزبرة واستمتعي بها.

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