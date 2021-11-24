حساء خضار صحي

(أرشيفية: الإنترنت)

أوردت جريدة «تايمز أوف إنديا»، وصفة حساء خضروات بسيط يمنح الجسم التوازن الصحيح من العناصر الغذائية، ويلبي احتياجاته اليومية منها، بحسب موقع «24».

المكونات:

حبة شمندر

حفنة من الفاصوليا الخضراء

4-5 فصوص من الثوم

عدس منقوع

1 جزرة

1 بصلة

2 طماطم متوسطة الحجم

حفنة من أوراق السبانخ الصغيرة

1 كوب بروكلي

1 كوب مبشور من البابايا الخضراء المفرومة

الملح والفلفل حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو الزبدة.