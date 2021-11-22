طاجين بامية بالمفروم

إليك طريقة جديدة لتحضير طاجين البامية، لكن هذه المرة مع اللحم المفروم وليس اللحم المقطع إلى مكعبات، حسب «دليل الطبخ العربي».
المكونات
2 ملعقة زيت زيتون
1 بصلة مفرومة
3 فصوص ثوم كبيرة
فلفل أخضر مقطع إلى شرائح
500 غرام لحم مفروم
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
كزبرة ناعمة ملعقة صغيرة
500 غرام بامية
4 حبات طماطم مقشرة ومفرومة
ملعقتان معجون طماطم
كزبرة مفرومة للتزيين
الطريقة
ضعي الزيت في مقلاة على نار متوسطة، إلى أن يسخن.
أضيفي البصل وقلّبي إلى أن يذبل، ثم أضيفي الثوم والفلفل وقلّبي لتتصاعد رائحة الثوم.
أضيفي اللحم وقلّبي ليصبح ذهبيّ اللون، ثم انثري الملح والفلفل والكزبرة.
أضيفي البامية وقلّبي إلى أن تتحمّر ضعيها في طبق الفرن، ثم وزعي فوقها الطماطم.
أذيبي المعجون في المرق أو الماء، ثم أضيفيه للبامية.
أدخلي الطبق إلى الفرن لمدة 40 دقيقة ليكتمل النضج.
انثري الكزبرة ويصبح جاهزًا للتقديم.. وصحتين.