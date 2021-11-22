طاجين بامية بالمفروم

طاجين بامية (الإنترنت)



إليك طريقة جديدة لتحضير طاجين البامية، لكن هذه المرة مع اللحم المفروم وليس اللحم المقطع إلى مكعبات، حسب «دليل الطبخ العربي».

المكونات

2 ملعقة زيت زيتون

1 بصلة مفرومة

3 فصوص ثوم كبيرة

فلفل أخضر مقطع إلى شرائح

500 غرام لحم مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

كزبرة ناعمة ملعقة صغيرة

500 غرام بامية

4 حبات طماطم مقشرة ومفرومة

ملعقتان معجون طماطم

كزبرة مفرومة للتزيين