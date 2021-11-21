بوريك بالجبن

البوريك من الوصفات التركية المشهورة، وهي سهلة وسريعة، وعبارة عن طبقات رقائق عجين بحشوة شهية من الجبنة البيضاء، والموزاريلا، والمعدنوس، توضع في الفرن حتى تصبح ذهبية ومقرمشة. تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقًا لموقع «هنية».

المكونات

رقائق عجين جاهزة نصف كيلو.

كوب حليب.

بيضة.

نصف كوب زيت.

كوب جبنة بيضاء.

كوب جبنة موزاريلا.

معدنوس.

سمسم وحبة بركة.

طريقة التحضير

- في وعاء نخلط الجبنة البيضاء مع الموزاريلا، والبقدونس، والسمسم، وحبة البركة، ونتركها جانبًا.

- الآن نحضر خليط الدهن. نخلط في وعاء كوب الحليب مع بيضة، مع نصف كوب زيت، ونخفقها وندهن طبقات العجين فيها.

- نستخدم صينية مستطيلة مدهونة زيت، ونضع أربع طبقات كل طبقة مدهونة بخليط الدهن، ثم نضع طبقة خامسة وفوقها الحشوة.

- نضع فوق الحشوة أربع طبقات مدهونة بين كل طبقة والأخرى، ثم حشوة، ثم أربع طبقات أخيرة مدهونة.

- نسقي آخر طبقة من الوجه بخليط الدهن ثم نقطع الرقاق في الصينية إلى قطع مربعة ونرش على وجهها السمسم وحبة البركة.

- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 ، ونتركها حتى تصبح ذهبية وتصبح جاهزة للتقديم.