بطاطا بالبشاميل والجبن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 04:37 مساء

نقدم إليكِ طريقة تحضير طبق البطاطا بالبشاميل والجبن لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «أنوثة».

المكونات
10 حبات من البطاطا
3 أكواب من الحليب
نصف كوب من الدقيق
4 ملاعق كبيرة من الزبد
ملعقة صغيرة من الملح
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
كوبان من جبنة الموزاريلا
كوب من كريما الطبخ
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض

طريقة التحضير
- في البداية، ذوبي الزبد على نار خفيفة ثم امزجيه مع الطحين وحركيه جيدًا حتى يتجانس.
- صبي الحليب تدريجيًا مع الاستمرار في التقليب على نار خفيفة، ثم ضعي الكريما واستمري في التحريك.
- ما إن تزداد كثافة المزيج، ضعي الملح والفلفل الأسود والأبيض وتابعي التحريك.
- في صينية بيركس، ضعي طبقة من البطاطا المقشرة والمقطعة إلى شرائح.
- ثم طبقة من صلصة البشاميل، بعدها طبقة أخرى من البطاطا ثم البشاميل.
- استمري على هذه الحال حتى نفاد الكمية، ثم ضعي الموزاريلا أعلى الصينية.
- أدخلي الصينية إلى الفرن على حرارة تصل إلى 180 درجة مئوية واتركيها حتى تنضج ويحمر وجهها وتصبح جاهزة للتقديم.

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