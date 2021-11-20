بطاطا بالبشاميل والجبن

نقدم إليكِ طريقة تحضير طبق البطاطا بالبشاميل والجبن لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «أنوثة».

المكونات

10 حبات من البطاطا

3 أكواب من الحليب

نصف كوب من الدقيق

4 ملاعق كبيرة من الزبد

ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

كوبان من جبنة الموزاريلا

كوب من كريما الطبخ

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض

طريقة التحضير

- في البداية، ذوبي الزبد على نار خفيفة ثم امزجيه مع الطحين وحركيه جيدًا حتى يتجانس.

- صبي الحليب تدريجيًا مع الاستمرار في التقليب على نار خفيفة، ثم ضعي الكريما واستمري في التحريك.

- ما إن تزداد كثافة المزيج، ضعي الملح والفلفل الأسود والأبيض وتابعي التحريك.

- في صينية بيركس، ضعي طبقة من البطاطا المقشرة والمقطعة إلى شرائح.

- ثم طبقة من صلصة البشاميل، بعدها طبقة أخرى من البطاطا ثم البشاميل.

- استمري على هذه الحال حتى نفاد الكمية، ثم ضعي الموزاريلا أعلى الصينية.

- أدخلي الصينية إلى الفرن على حرارة تصل إلى 180 درجة مئوية واتركيها حتى تنضج ويحمر وجهها وتصبح جاهزة للتقديم.