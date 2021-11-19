حضري منسف البطاطا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 نوفمبر 2021, 01:02 مساء
منسف البطاطا (الإنترنت)

نقدم لك اليوم طريقة تحضير منسف البطاطا بوصفة سهلة وشهية، فتعلميها معنا وأعديها لعائلتك، حسب «أنوثة».

المكونات:
كيلوغرام ونصف بطاطا
كيلوغرام قرنبيط
كوب من الزيت
معلقتان صلصة
4 فصوص ثوم مهروسة
ربع ملعقة صغيرة من الحار الأحمر
نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة بهار حلو
ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة
حبتا ماجي
3 أكواب من الماء

الطريقة:
قشري البطاطا واغسليها جيدًا ثم قطّعيها إلى شرائح.
ضعي القليل من الزيت، في قدر متوسط الحجم، وابدئي بقلي البطاطا إلى أن تنفد الكمية.
اغسلي القرنبيط جيدًا، وقطّعيها إلى قطع صغيرة مع الحفاظ على شكل الزهرة فيها، ثم إقليها تمامًا كما البطاطا، واتركيها في طبق مختلف ثم ضعي الصلصة والماء والثوم والبهارات المختلفة والملح في قدر كبير، على نار خفيفة وحركيها جيدًا حتى تتجانس في ما بينها.
ثم أضيفي البطاطا والقرنبيط، واستمري بالتحريك مدة 5 دقائق على نار هادئة وتصبح جاهزة للتقديم.. وصحتين.

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