كبدة دجاج بالفلفل

كبدة الدجاج الشهية مع الفلفل الملون (الإنترنت)

تعرفي معنا على طريقة تحضير كبدة الدجاج الشهية مع الفلفل الملون لتعديها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

1/2 كيلو كبدة دجاج

3 ملاعق كبيرة زبدة

ثمرة فلفل ألوان، شرائح

2 ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة زبدة

ملح

فلفل أسود مطحون

كزبرة

بهارات

طريقة التحضير

- في إناء على نار متوسطة ضعي الزبدة تسيح.

- ضعي الفلفل في الزبدة وقلبي حتى يذبل.

- ضعي الكبدة في الإناء على الفلفل واتركيها تنضج مع تقليبها من حين لآخر.

- تبلي الكبدة بالملح والفلفل والكزبرة والبهارات ثم ارفعيها من على النار ثم تقدم.

